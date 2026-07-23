Обломки БПЛА упали на балкон многоэтажки в Туле

Составлено ИИ-Ассистентъ

Тульская область регулярно подвергается атакам беспилотных летательных аппаратов. За последние два года подобные инциденты приводили к различным последствиям: от обнаружения обломков БПЛА вблизи жилых домов и повреждений кровли до пожаров на промышленных предприятиях и жертв среди населения. В ряде случаев были повреждены частные и многоквартирные дома, линии электропередачи, а также инфраструктура предприятий.

Власти региона во главе с губернатором Дмитрием Миляевым постоянно информируют население о ситуации, призывают сообщать о подозрительных предметах и объявляют опасности атаки БПЛА. Частота атак варьируется от единичных случаев до массированных налетов, когда силы ПВО сбивают десятки дронов за ночь. Например, в октябре 2025 года над Тульской областью сбили 32 беспилотника, а в июне 2026 года сообщалось о 73 сбитых БПЛА.

Эти атаки не всегда обходятся без последствий. В мае 2025 года дрон врезался в крышу многоквартирного дома в Туле, а также были повреждены другие здания, при этом два человека получили ранения легкой степени. Месяцем позже, в июне 2026 года, один человек пострадал в Щекинском районе, где был поврежден частный жилой дом. Также, в мае 2025 года в результате атаки на одном из предприятий Новомосковска пострадали три человека, а в июле того же года один житель Тульской области погиб, еще один получил ранения. Однако чаще всего губернатор сообщает об отсутствии пострадавших и серьезных разрушений, а обломки сбитых беспилотников падают на открытых территориях или предприятиях.