Воронежский губернатор заявил о пострадавших и серьезных последствиях атаки БПЛА

В ночь на 23 июля Воронежская область подверглась массированной атаке беспилотников. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

«Силы ПВО всю ночь отражали вражескую атаку на гражданские объекты, — написал он в Telegram. — К сожалению, у нас есть пострадавшие и серьезные последствия».

Подробности глава региона пообещал сообщить «после окончания работы оперативных служб».

Губернатор призвал местных жителей не распространять фото и видео «с последствиями работы ПВО, особенно с привязкой к местности». Он напомнил. что приближаться к обломкам сбитых дронов опасно.