Богатые жители Ставрополья увеличили уплату НДФЛ по ставке 22% в 6,8 раза

Поступления налога на доходы физических лиц по максимальной ставке 22% в Ставропольском крае по итогам первого полугодия 2026 года достигли 169,2 млн руб., увеличившись в 6,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные содержатся в ответе УФНС России по Ставропольскому краю на запрос «Коммерсантъ-Кавказ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Наиболее существенный рост поступлений налоговая служба зафиксировала именно по максимальной ставке прогрессивной шкалы НДФЛ. По ставке 20% в бюджет поступило 167,1 млн руб., что в 1,6 раза превышает показатель первого полугодия 2025 года. Поступления по ставке 18% также выросли в 1,6 раза — до 371,9 млн руб.

При этом поступления по ставке 15% снизились на 23,9%, до 376,6 млн руб. В УФНС пояснили, что это связано с изменением порядка уплаты налога индивидуальными предпринимателями. В первом полугодии 2025 года они перечисляли НДФЛ за 2024 год, исчисленный только по ставке 15%, тогда как с 2025 года налог рассчитывается уже по всем ступеням прогрессивной шкалы.

В целом поступления налога на доходы физических лиц в первом полугодии составили 29,8 млрд руб., что на 17,2%, или 4,38 млрд руб., превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

По данным УФНС, статистика о количестве налогоплательщиков, подпавших под каждую из ставок прогрессивной шкалы, формируется только по итогам налогового периода. Эти сведения будут доступны не ранее 1 октября 2026 года после завершения обработки отчетности налоговых агентов.

Роман Лаврухин