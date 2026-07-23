На Ставрополье более 7 тыс. налогоплательщиков на УСН начали платить НДС после превышения порога доходов

В Ставропольском крае по итогам первого квартала 2026 года 7149 налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения (УСН), были признаны плательщиками налога на добавленную стоимость в связи с превышением порога доходов в 20 млн руб. Об этом говорится в ответе УФНС России по Ставропольскому краю на запрос «Коммерсантъ-Кавказ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Общая сумма исчисленного НДС по этой категории налогоплательщиков составила 3,06 млрд руб. В управлении уточнили, что речь идет об исчисленном налоге за первый квартал 2026 года. Срок представления деклараций по НДС и уплаты авансовых платежей за второй квартал на момент подготовки ответа еще не наступил.

Одновременно налоговая служба фиксирует изменение структуры поступлений по специальным налоговым режимам. По итогам первого полугодия поступления по УСН составили 10 млрд руб., что на 0,6% меньше, чем годом ранее. В УФНС объясняют снижение переходом части налогоплательщиков на общую систему налогообложения с 1 января 2025 года.

По состоянию на 1 июля 2026 года УСН в Ставропольском крае применяли 99,3 тыс. налогоплательщиков против 95,6 тыс. годом ранее.

Валерий Климов