В суд отправили дело 10 обвиняемых в растрате в челябинском миндортрансе

Генпрокуратура РФ отправила материалы уголовного дела в отношении 10 человек, обвиняемых в растрате средств министерства дорожного хозяйства Челябинской области, в Советский районный суд Челябинска. Об этом „Ъ-Южный Урал“ сообщил источник в правоохранительных органах.

Фигурантами дела являются бывший глава регионального миндортранса Дмитрий Микулик, экс-руководители дорожных компаний ЗАО «Южуралавтобан» и АО «Южуралмост» Константин Зарипов и Александр Зырянов, начальник правового управления регионального миндортранса Анна Курьянова, ее заместитель Станислав Куликов, замначальника управления Ирина Клементьева. Также среди обвиняемых — директор подведомственного миндору ОГКУ «Челябинскавтодор» Наталья Чеснокова, замначальника отдела правового обеспечения и закупок правового управления миндортранса Эмиль Фаткулин, экс-руководитель отдела по развитию и организации дорожной деятельности Дмитрий Чупахин, а также бывший специалист службы планирования закупок управления дорожного хозяйства Яна Богданова. Всем вменяют растрату (ст. 160 УК РФ), семерым — получение взятки (ст. 290 УК РФ), Александру Зырянову — дачу взятки (ст. 291 УК РФ).

По версии следствия, сообщники заключили государственные контракты на ремонт и строительство дорог на сумму более 30 млрд руб. на основе фиктивных конкурсов. После этого они похитили свыше 2,9 млрд руб., перечислив их на банковские счета компаний, фактически не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность. Подельников в течение прошлого года задержали сотрудники УФСБ России по Челябинской области.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, недавно в Советский районный суд Челябинска поступило дело бывшего министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексея Нечаева. По версии следствия, он тоже участвовал в схеме хищения. Алексея Нечаева обвиняют по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата), ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

В июне Советский районный суд Челябинска признал виновной бывшего заместителя директора по правовым вопросам московского филиала АО «Южуралмост» Екатерину Краснихину в растрате денег на капремонт региональных дорог (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Ее приговорили к четырем годам шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 500 тыс. руб.

Виталина Ярховска