Суд на родине

Советский районный суд Челябинска рассмотрит уголовное дело бывшего министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексея Нечаева. Материалы поступили в суд 20 июля. Согласно картотеке, его обвиняют не только в растрате, но и получении взяток. Алексей Нечаев уже год находится под домашним арестом. Часть этого срока он провел в Москве, куда его этапировали после задержания в феврале 2025 года. В настоящий момент в деле о растрате уже 15 человек, включая бывшего губернатора Челябинской области



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Нечаев

Фото: пресс-служба правительства Челябинской области Алексей Нечаев

Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

В Советский районный суд Челябинска поступило уголовное дело бывшего министра дорожного хозяйства и транспорта региона Алексея Нечаева. Информацию об этом «Ъ-Южный Урал» подтвердили в суде. В настоящий момент завершено предварительное расследование дела Алексея Нечаева о растрате 3 млрд руб. на дорожных работах.

Согласно картотеке дел, Алексею Нечаеву предъявили обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата чужого имущества в особо крупном размере либо в составе организованной группы), а также по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По первой статье бывшему министру может грозить до десяти лет лишения свободы, а по второй — от 8 до 15 лет.

Алексей Нечаев находится под домашним арестом с июля 2025 года. Тогда Мещанский районный суд Москвы выпустил его из СИЗО, где бывший чиновник находился с февраля. Он стал первым фигурантом дела о растрате.

По версии следствия, ряд сотрудников регионального миндортранса, в том числе бывшие руководители подведомственных ему компаний, а также представители дорожно-строительных организаций заключили государственные контракты на ремонт и строительство дорог на сумму более 30 млрд руб. на основе фиктивных конкурсов. После этого они похитили свыше 2,9 млрд руб., перечислив их на банковские счета компаний, фактически не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность. Об этом сообщает Следственный департамент МВД РФ.

После задержания сотрудниками УФСБ РФ по Челябинской области в феврале 2025 года Алексея Нечаева этапировали в Москву. По данным СМИ, после освобождения из-под стражи какое-то время он находился под домашним арестом, проживая на съемной квартире в столице.

В октябре прошлого года «РИА Новости» со ссылкой на собственный источник сообщали, что Алексей Нечаев признал вину в содеянном.

Помимо экс-министра, в деле еще 14 фигурантов: экс-губернатор Челябинской области Борис Дубровский, бывший глава регионального миндортранса Дмитрий Микулик, экс-руководители крупных дорожных компаний ЗАО «Южуралавтобан» и АО «Южуралмост» Константин Зарипов, Александр Зырянов и Геннадий Вильшенко, Екатерина Краснихина, начальник правового управления регионального миндортранса Анна Курьянова, ее заместитель Станислав Куликов, его предшественник на посту Алексей Плюта, замначальника управления Ирина Клементьева, директор подведомственного миндору ОГКУ «Челябинскавтодор» Наталья Чеснокова, заместитель начальника отдела правового обеспечения и закупок правового управления миндортранса Эмиль Фаткулин, экс-руководитель отдела по развитию и организации дорожной деятельности Дмитрий Чупахин, а также бывший специалист службы планирования закупок управления дорожного хозяйства Яна Богданова. Всех вышеперечисленных лиц задерживали в разное время в течение 2025 года. Большинство из них находится в СИЗО.

«Южуралавтобан» и «Южуралмост» являлись самыми крупными подрядчиками на рынке ремонта и строительства дорог в Челябинской области в 2012–2014 и 2015–2019 годах соответственно. В эти периоды компании получали наиболее выгодные контракты в регионе. «Южуралавтобан» также фигурировал в уголовном деле о дорожных откатах экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича и бывшего депутата Госдумы Вадима Белоусова. Они находятся в розыске по обвинению в получении взяток на общую сумму 3,2 млрд руб. В 2019 году суд по иску УФНС по Челябинской области признал компании взаимозависимыми и обязал «Южуралмост» заплатить налоговый долг «Южуралавтобана» в размере 1,2 млрд руб.

В июне 2026 года стало известно об уголовном деле в отношении челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского. Источник «Ъ-Южный Урал» в правоохранительных органах сообщал, что он получил через посредников 34 млн руб. от представителя АО «Южуралмост» Геннадия Вильшенко взамен на покровительство при заключении контрактов на ремонт дорог. По словам источника, показания на Бориса Дубровского дала Екатерина Краснихина

Ольга Воробьева