Экс-замдиректора «Южуралмоста» отправили в колонию за растрату

Советский районный суд Челябинска признал виновной бывшего заместителя директора по правовым вопросам московского филиала АО «Южуралмост» Екатерину Краснихину в растрате денег на капремонт региональных дорог (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Ее приговорили к четырем годам шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 500 тыс. руб., сообщает пресс-служба суда.

Суд установил, что в 2015–2017 годах Екатерина Краснихина в составе организованной группы растратила 263 млн руб., принадлежавших министерству дорожного хозяйства Челябинской области. Средства были выделены на ремонт, в том числе капитальный, строительство и реконструкцию трасс региона, а также мостов. Преступления совершались с помощью завышения начальных максимальных цен контрактов — в их формирование включали резерв средств на непредвиденные работы. Кроме того, миндортранс региона обеспечивал проведение конкурсов, к участию в которых не допускались иные компании. Средства похищались после перечисления их на счет ЗАО «Южуралавтобан» и АО «Южуралмост».

Екатерина Краснихина признала вину и выполнила условия сделки со следствием. Фигурантка будет отбывать наказание после достижения ее ребенком 14 лет. Удовлетворен также гражданский иск. С экс-замдиректора компании в пользу министерства дорожного хозяйства Челябинской области взыскан причиненный ущерб в размере почти 264 млн руб. Приговор в законную силу не вступил.

Как сообщал „Ъ–Южный Урал“, в феврале 2025 года сотрудники ФСБ задержали министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексея Нечаева. Ему предъявили обвинение в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и отправили в следственный изолятор. Фигурантами этого дела также стали бывший глава миндортранса региона Дмитрий Микулик, экс-руководители компаний «Южуралавтобан» и «Южуралмост» Константин Зарипов и Александр Зырянов, бывший юрист Екатерина Краснихина. Позже к ним добавились первый заместитель начальника правового управления миндортранса области Станислав Куликов, его предшественник на этом посту Алексей Плюта и замначальника того же управления Ирина Клементьева. По версии следствия, в 2015–2019 годах в процессе исполнения государственных контрактов в сфере строительства и ремонта дорог было похищено более 2,9 млрд руб.

Виталина Ярховска