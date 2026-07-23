Сборы НДС на Ставрополье за полгода выросли в полтора раза

Поступления налога на добавленную стоимость в Ставропольском крае по итогам первого полугодия 2026 года составили 36,8 млрд руб., увеличившись в 1,5 раза, или на 12,4 млрд руб., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в ответе УФНС России по Ставропольскому краю на запрос «Коммерсантъ-Кавказ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Одновременно в регионе расширился круг плательщиков НДС после изменений налогового законодательства. По итогам первого квартала 2026 года плательщиками налога в связи с превышением порога доходов в 20 млн руб. были признаны 7149 налогоплательщиков, применяющих УСН. Общая сумма исчисленного ими НДС составила 3,06 млрд руб.

В УФНС подчеркнули, что срок представления деклараций по НДС и уплаты авансовых платежей за второй квартал на момент подготовки ответа еще не наступил, поэтому сведения по этой категории налогоплательщиков отражают данные только за первый квартал.

По итогам первого полугодия общий объем администрируемых ФНС налоговых поступлений в бюджетную систему Российской Федерации в Ставропольском крае достиг 170,9 млрд руб., что на 15,8% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Роман Лаврухин