FT: Греция почти добилась разрешения перевозить российский газ

Страны ЕС подготовили компромиссное решение для 21-го пакета санкций, которое позволит европейским компаниям продолжить транспортировать российский сжиженный природный газ (СПГ) в третьи страны, но ограничит объемы перевозок уровнем 2025 года. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники. Решение пока не окончательное — послы стран-участниц будут согласовывать его сегодня.

Раньше в Евросоюзе обсуждался полный запрет на транспортировку российского СПГ. Против этого решения особенно протестовала Греция, защищая интересы компании Dynagas, которая принадлежит миллиардеру Джорджу Прокопиу и управляет флотом из 27 газовозов, работающих с российским проектом «Ямал СПГ». Афины больше недели блокировали утверждение очередного пакета санкций.

Часть представителей Евросоюза недовольна этим компромиссом. Один из высокопоставленных чиновников в разговоре с изданием назвал предлагаемое соглашение «вопиющим».

Афины добиваются уступок со стороны ЕС, потому что запрет на транзит российского СПГ фактически разрушит Dynagas, заявлял греческий постпред. Во время переговоров по санкциям он, в том числе, утверждал, что треть флота компании — это уникальные танкеры ледового класса Arc7 стоимостью порядка $300 млн каждый. Применять эти суда на других маршрутах, кроме как для вывоза газа с «Ямал СПГ», невозможно, и судовладелец будет вынужден перепродать их покупателям за пределами Запада.

Европейские страны провели уже несколько переговоров по 21-му пакету санкций против РФ, но так и не смогли его согласовать. Новые ограничения должны затронуть около 250 физических и юридических лиц.

Подробнее — в материале «Ъ» «Европа собирается с санкциями».