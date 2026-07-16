FT: Греция заблокировала 21-й пакет санкций ЕС из-за угрозы бизнесу
Греция выступила против 21-го пакета антироссийских санкций Евросоюза, который включает запрет на транспортировку российского СПГ в третьи страны. Причиной стали интересы греческого бизнеса, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
По информации собеседников издания, Афины заблокировали новые рестрикции, чтобы защитить судоходную компанию Dynagas. По словам греческого постпреда при ЕС на заседании в Брюсселе, запрет на транзит российского СПГ фактически разрушит предприятие.
Dynagas специализируется на транспортировке сырья с арктического завода «Ямал СПГ», и треть ее флота из 27 газовозов составляют специализированные танкеры ледового класса Arc7 стоимостью около $300 млн каждый. В Греции подчеркивают, что компания не сможет задействовать эти суда на других направлениях и будет вынуждена продать их не западным покупателям.
13 июля глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас сообщила, что главы МИД стран Евросоюза не смогли согласовать 21-й пакет санкций против России. По ее словам, в санкционный список войдут 250 позиций. Ожидается, что он будет включать санкции против компаний в сфере производства БПЛА, временную заморозку потолка цен на российскую нефть, а также ограничения на импорт.
Подробнее — в материале «Ъ» «Европа собирается с санкциями».
Евросоюз ранее уже вводил ограничения, касающиеся российских энергоносителей. Так, в июльском пакете 2024 года был введен запрет на транзит российского СПГ через европейские порты, но при этом Евросоюз продолжил закупать российский СПГ без реэкспорта. В декабре 2025 года ЕС решил ускорить отказ от поставок российского СПГ, разорвав долгосрочные контракты к концу 2026 года и запретив поставки по краткосрочным с апреля 2026 года, стремясь заменить российский СПГ поставками из США и стран Ближнего Востока.
Запрет на перевалку российского СПГ в европейских портах, который обсуждается в пакете санкций, может привести к росту цен на газ в ЕС, по мнению главы TotalEnergies Патрика Пуянне, который отмечал, что эта мера может не быть введена до 2027 года, когда на рынок выйдут новые объемы СПГ. Ранее появлялась информация о том, что Венгрия выражала опасения, что любые ограничения, ведущие к росту цен на энергоресурсы, будут заблокированы.