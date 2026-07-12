Европа собирается с санкциями

В понедельник, 13 июля, Европе предстоит сразу два экзамена на единство: в Брюсселе главы МИДов стран ЕС попробуют утвердить 21-й пакет санкций против России, а в Париже французский президент Эмманюэль Макрон соберет участников «коалиции желающих» по Украине. Встречи пройдут через несколько дней после саммита НАТО, в итоговой декларации которого говорится о «долгосрочной угрозе» со стороны России. Между тем на практике встреча в Анкаре вместо демонстрации сплоченности обернулась публичными выпадами президента США Дональда Трампа в отношении союзников, а также вновь проявившимися разногласиями между европейцами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 14 июля Эмманюэль Макрон будет в очередной раз принимать военный парад по случаю Дня взятия Бастилии. В этом году в нем кроме французов примут участие около пяти сотен военнослужащих из других европейских стран

Фото: Bastien Ohier / Hans Lucas / AFP 14 июля Эмманюэль Макрон будет в очередной раз принимать военный парад по случаю Дня взятия Бастилии. В этом году в нем кроме французов примут участие около пяти сотен военнослужащих из других европейских стран

Фото: Bastien Ohier / Hans Lucas / AFP

Тон предстоящей неделе задал саммит НАТО в Анкаре, где, как уже писал “Ъ” (см. “Ъ” от 9 июля), союзники не смогли выступить единым фронтом. В частности, выяснилось: хотя члены НАТО зафиксировали в декларации выделение Киеву по итогам 2026 года военной помощи в размере €70 млрд, каждый из них понимает обязательства перед Украиной по-своему. Например, новый премьер Венгрии Петер Мадьяр заявил, что его страна не будет предоставлять «ни вооружения, ни войска, ни какую-либо иную военную поддержку».

Вопрос о том, кто все-таки готов поддерживать Киев с военной точки зрения, теперь окажется в центре внимания 13 июля, когда в Париже под руководством Эмманюэля Макрона соберется «коалиция желающих» — представители стран, заявивших о готовности предоставить Украине после возможного прекращения огня гарантии безопасности (в частности, разместить войска на украинской территории). По словам французского лидера, участники обсудят использование промышленного потенциала стран коалиции, объявят о дальнейших инициативах по поддержке Киева, спланируют новые военные учения и отдельно остановятся на усилении борьбы с так называемым теневым флотом. Среди прочего ожидается сообщение о том, что ЕС отныне позволяет Киеву закупать за счет своего кредита оружие у Британии.

Символическим жестом единства станет участие представителей «коалиции желающих» 14 июля в мероприятиях по случаю Дня взятия Бастилии. Традиционный парад в Париже откроется проходом около 500 иностранных военнослужащих из стран-участниц коалиции, за ними проследуют 25 украинских военных.

Как отмечают в Елисейском дворце, парадом и участием в нем членов «коалиции желающих» Париж рассчитывает продемонстрировать, что «Европа осознает опасность современного мира и необходимость взять судьбу в свои руки».

Последнее особенно актуально на фоне стремления президента США Дональда Трампа снизить уровень поддержки Вашингтоном европейских союзников.

Тем временем в Брюсселе 13 июля в центре внимания окажется другая смежная тема — усиление давления на РФ на фоне постоянно колеблющейся позиции Трампа. Главы МИДов стран ЕС попробуют окончательно согласовать 21-й санкционный пакет. Официальные заявления, звучавшие накануне из европейских столиц, были оптимистичны. «21-й пакет, который должен быть одобрен в понедельник, ударит по российскому финансовому сектору и еще больше сократит доходы России от энергоресурсов»,— отмечал, например, глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.

Ядро документа — заморозка «потолка» цен на российскую нефть на нынешнем уровне $44,10 за баррель. С 2025 года предельная цена на нефть Urals каждые полгода автоматически устанавливается на 15% ниже среднерыночной, а очередной пересмотр назначен на 15 июля. Из-за скачка котировок после фактического закрытия Ормузского пролива формула сработала бы против санкций: следующий пересмотр мог бы поднять потолок примерно до $65 за баррель. «Механизм ценового потолка не был создан для ситуаций рыночных шоков… мы предлагаем воздержаться от изменений до января следующего года»,— объясняла логику заморозки глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Иными словами, Брюссель не ужесточает меру, а лишь удерживает ее от самопроизвольного ослабления — и, как сообщало издание Politico, заодно отказывается от полного запрета российской нефти, на чем давно настаивает ряд стран, но консенсус по этому вопросу по-прежнему невозможен.

Торг идет не только о нефти.

По данным СМИ, из-за необходимости достижения консенсуса Брюсселю придется, во-первых, отказаться от идеи включения в черные списки патриарха Кирилла и основателя ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова (на этом настаивают соответственно Болгария и Италия).

Во-вторых, по просьбе Италии, Франции, Греции и Кипра будет смягчен запланированный изначально запрет на въезд в ЕС российских военных. Теперь он, как ожидается, будет введен только для непосредственных участников СВО, но, как их будут выявлять, пока неясно.

В-третьих, в пакет, вероятно, не войдет полный запрет на импорт из России некоторых видов рыбы, включая треску. В-четвертых, под давлением Греции, Кипра и Мальты придется убрать часть мер по сжиженному газу и перевозящим его танкерам.

Еще неделю назад источники европейских СМИ отмечали, что разногласия между членами ЕС слишком глубоки, и принятие пакета мер, вероятно, придется отложить до осени. 10 июля издание Euractiv со ссылкой на неназванного европейского высокопоставленного дипломата сообщило, что переговоры продолжаются и пакет все еще может быть одобрен в понедельник. В любом случае, очевидно, что самый жесткий сценарий точно реализован не будет.

В Москве, впрочем, не раз говорили: какими бы ни были западные санкции, они абсолютно неэффективны и не работают. Что же касается встреч «коалиции желающих», то, как отметила 9 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, перспектива дальнейшей поддержки Киева европейцами «выглядит сомнительно» — «в свете недавно прозвучавших скептических заявлений его "друзей" из Италии, Нидерландов, Болгарии, откровенно признавшихся в исчерпании собственных возможностей».

Николай Амелин