Kan: США собираются ударить по Ирану тяжелыми бомбардировщиками
Власти США сообщили Израилю о своих планах усилить удары по Ирану с помощью тяжелых бомбардировщиков в ближайшие дни, сообщает израильский телеканал Kan. По данным телеканала, бомбардировщики будут нацелены на подземный комплекс под горой Кирка (иранский топоним — Пикакс).
По данным израильской разведки, Тегеран спрятал под этой горой оборудование для обогащения урана. Накануне господин Трамп подтвердил намерение США ударить по всем иранским ядерным объектам, включая этот комплекс. Как отмечает телеканал, в Израиле опасаются, что угрозы Дональда Трампа атаковать иранскую инфраструктуру повышают риск ракетного удара по их территории и втягивания страны в новый виток эскалации.
Гора Кирка находится менее чем в 2 км от ядерного комплекса в Натанзе в провинции Исфахан. По данным американского Института науки и международной безопасности (ISIS), Иран еще в 2020 году начал возводить там объект, который теоретически может вместить завод по обогащению урана.
Подробнее — в материале «Ъ» «Гора от ума».
Эскалация напряжённости между США и Ираном наблюдается уже длительное время. Ранее, 22 июня 2025 года, ВВС США уже наносили массированные удары по ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Президент США Дональд Трамп тогда заявлял, что эти удары были направлены на остановку ядерной угрозы со стороны Тегерана и обещал вновь атаковать, если Иран попытается восстановить ядерную программу. По предварительным данным американской разведки, ядерная программа Ирана была отброшена на несколько месяцев, однако МАГАТЭ полагало, что объекты серьёзно повреждены.
Дональд Трамп неоднократно угрожал Ирану «невиданными бомбардировками» за отказ от сотрудничества и требовал заключить новую ядерную сделку. Он говорил, что у США есть план "за одну ночь" уничтожить Исламскую Республику, если она не выполнит требования Вашингтона. Иран, в свою очередь, предупреждал о намерении нанести существенный ущерб американским войскам и атаковать американские военные базы в случае нападения.