Kan: США собираются ударить по Ирану тяжелыми бомбардировщиками

Власти США сообщили Израилю о своих планах усилить удары по Ирану с помощью тяжелых бомбардировщиков в ближайшие дни, сообщает израильский телеканал Kan. По данным телеканала, бомбардировщики будут нацелены на подземный комплекс под горой Кирка (иранский топоним — Пикакс).

По данным израильской разведки, Тегеран спрятал под этой горой оборудование для обогащения урана. Накануне господин Трамп подтвердил намерение США ударить по всем иранским ядерным объектам, включая этот комплекс. Как отмечает телеканал, в Израиле опасаются, что угрозы Дональда Трампа атаковать иранскую инфраструктуру повышают риск ракетного удара по их территории и втягивания страны в новый виток эскалации.

Гора Кирка находится менее чем в 2 км от ядерного комплекса в Натанзе в провинции Исфахан. По данным американского Института науки и международной безопасности (ISIS), Иран еще в 2020 году начал возводить там объект, который теоретически может вместить завод по обогащению урана.

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