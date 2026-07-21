Трамп подтвердил планы США ударить по горе Кирка в Иране

Армия США будет атаковать все иранские ядерные объекты, заявил американский президент Дональд Трамп. В списке целей находится и гора Кирка (иранский топоним — Пикакс), под которой Иран предположительно обогащает остатки урана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Mark Schiefelbein / AP Дональд Трамп

Фото: Mark Schiefelbein / AP

Так президент США прокомментировал новые данные израильской разведки о том, что Тегеран спрятал оборудование для обогащения урана под горой Кирка. «Мы будем очень сильно бить по всем объектам, где они могут только подумать про ядерное оружие»,— сказал Дональд Трамп на встрече с президентом Ливана Жозефом Ауном.

По словам господина Трампа, Иран оказался в состоянии войны из-за своих планов по созданию ядерного оружия. Сейчас, по его словам, Тегеран вновь пытается возобновить ядерную программу.

Иран переместил оборудование для обогащения урана на объект, расположенный под горой Кирка, вскоре после 12-дневной войны с США летом 2025 года, утверждают анонимные источники The Wall Street Journal. Тогда Вашингтон и Тель-Авив разрушили часть запасов иранского обогащенного урана.

Гора Кирка находится менее чем в 2 км от ядерного комплекса в Натанзе в провинции Исфахан. По данным вашингтонского Института науки и международной безопасности (ISIS), иранские специалисты еще в 2020 году начали возводить некий объект в этой местности. Сотрудники учреждения оценили его возможные размеры по спутниковым снимкам и пришли к выводу, что теоретически он может вместить завод по обогащению урана.

Подробнее — в материале «Ъ» «Гора от ума».