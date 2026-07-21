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Трамп заявил о стремлении Ирана к новой встрече с США

Власти Ирана хотят провести новую встречу с США, чтобы попытаться прекратить боевые действия, заявил американский президент Дональд Трамп. Вашингтон не заинтересован в переговорах, пока Тегеран «не готов должным образом», добавил он.

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

«Вы не знаете, о чем идет диалог за кулисами, что они (власти Ирана.— "Ъ") отчаянно хотят встретиться, чтобы попробовать положить этому конец. Потому что их уничтожают»,— сказал господин Трамп во время встречи с президентом Ливана Жозефом Ауном (трансляция велась на YouTube-канале Белого дома).

Дональд Трамп добавил, что США пока не планируют прекращать удары по Ирану. По его словам, среди возможных целей вооруженных сил США — гора Кирка (Пикакс), под которой Иран может обогащать остатки урана.

Составлено ИИ-Ассистентъ

В течение последнего года отношения между Ираном и США были напряженными, несмотря на попытки посредников, таких как Оман и Катар, вернуть страны за стол переговоров. Вашингтон обвинял Тегеран в нарушении прав человека и поставках беспилотников России, в то время как Иран настаивал на снятии санкций и требовал прекращения атак со стороны Израиля (союзника США), прежде чем возобновить полноценные переговоры.

В условиях военного давления США, включая угрозы Дональда Трампа «разбомбить Иран», Иран неоднократно заявлял, что готов к переговорам только на своих условиях. Эти условия включают прекращение огня на всех фронтах, снятие санкций, разморозку активов, признание суверенитета Ирана над Ормузским проливом и компенсацию за ущерб от боевых действий. В Иране предполагают, что американцы пытаются достичь через переговоры тех целей, которые не удалось реализовать в войне.

Переговоры между США и Ираном уже неоднократно проходили в таких локациях, как Доха, Исламабад, Женева и Рим, зачастую при посредничестве Омана или Пакистана. На встречах в составе американской делегации упоминались вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Однако стороны расходятся во мнениях относительно формата переговоров (прямые или непрямые) и их цели, например, Иран настаивает на обсуждении исключительно ядерной программы, а США хотят также обсудить баллистические ракеты и поддержку Ираном радикальных группировок.

Ранее в 2026 году между США и Ираном было объявлено двухнедельное перемирие, в ходе которого планировалось достичь соглашения. Однако после того, как переговоры зашли в тупик, США ввели блокаду Ормузского пролива, а Иран в ответ восстановил военный контроль над ним.

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