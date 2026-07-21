Трамп заявил о стремлении Ирана к новой встрече с США

Составлено ИИ-Ассистентъ

В течение последнего года отношения между Ираном и США были напряженными, несмотря на попытки посредников, таких как Оман и Катар, вернуть страны за стол переговоров. Вашингтон обвинял Тегеран в нарушении прав человека и поставках беспилотников России, в то время как Иран настаивал на снятии санкций и требовал прекращения атак со стороны Израиля (союзника США), прежде чем возобновить полноценные переговоры.

В условиях военного давления США, включая угрозы Дональда Трампа «разбомбить Иран», Иран неоднократно заявлял, что готов к переговорам только на своих условиях. Эти условия включают прекращение огня на всех фронтах, снятие санкций, разморозку активов, признание суверенитета Ирана над Ормузским проливом и компенсацию за ущерб от боевых действий. В Иране предполагают, что американцы пытаются достичь через переговоры тех целей, которые не удалось реализовать в войне.

Переговоры между США и Ираном уже неоднократно проходили в таких локациях, как Доха, Исламабад, Женева и Рим, зачастую при посредничестве Омана или Пакистана. На встречах в составе американской делегации упоминались вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Однако стороны расходятся во мнениях относительно формата переговоров (прямые или непрямые) и их цели, например, Иран настаивает на обсуждении исключительно ядерной программы, а США хотят также обсудить баллистические ракеты и поддержку Ираном радикальных группировок.

Ранее в 2026 году между США и Ираном было объявлено двухнедельное перемирие, в ходе которого планировалось достичь соглашения. Однако после того, как переговоры зашли в тупик, США ввели блокаду Ормузского пролива, а Иран в ответ восстановил военный контроль над ним.