Хуситы атаковали два саудовских танкера в Персидском заливе

Составлено ИИ-Ассистентъ

Атаки йеменских хуситов на коммерческое судоходство в Красном море и Аденском заливе участились с ноября 2023 года, после обострения конфликта в секторе Газа. Хуситы, поддерживая движение «Хамас», пообещали атаковать суда, связанные с Израилем, а также те, что идут в израильские порты, до прекращения военных действий в Газе. Это привело к перебоям в мировых морских перевозках, снижению доходов Суэцкого канала (в апреле 2024 года сокращение судоходства через канал составило 66%) и росту цен на фрахт и страховку для танкеров.

В ответ на атаки хуситов США и Великобритания с начала 2024 года систематически наносят удары по позициям хуситов в Йемене. Несмотря на эти действия, хуситы продолжают свои нападения, а их атаки, в том числе, затрагивали танкеры, перевозившие нефть. В свою очередь, хуситы заявили, что их действия являются ответом на агрессию со стороны США и Великобритании и угрожают продолжать атаки на суда этих стран.

Отдельно стоит отметить, что США также применяют морскую блокаду против Ирана, пытаясь перекрыть пути экспортных поставок иранской нефти. В рамках этой блокады американские военные уже задерживали иранские танкеры и даже открывали огонь по игнорирующим предупреждения судам. Кроме того, сообщалось об атаках беспилотников, предположительно принадлежащих Ирану, на американские танкеры в Персидском заливе. Этот регион исторически является зоной напряженности, где Иран угрожал блокировать Ормузский пролив в ответ на удары США и Израиля.