Хуситы атаковали два саудовских танкера в Персидском заливе
Йеменские хуситы заявили, что ударили по двум нефтяным танкерам Саудовской Аравии — Encela и Laylia. По утверждению боевиков, суда нарушили введенную ими морскую блокаду, передает Reuters.
В Центре координации морских торговых перевозок Великобритании (UKMTO) сообщили, что одно из атакованных судов находится в 70 морских милях к юго-западу от саудовского порта Эль-Шукайк. Капитан танкера доложил о попадании неизвестного снаряда, который вызвал пожар на борту. Сейчас экипаж тушит огонь. О пострадавших сообщений не поступало, о разливе нефти в море информации нет.
Хуситы объявили о введении морской блокады Саудовской Аравии в понедельник. В группировке назвали это ответом на 12-летнюю блокаду портов и аэропортов северо-западного Йемена, который контролируют хуситы. В Эр-Рияде ответили, что решительно ответят на эти действия.
Реакция мировых СМИ на блокаду Саудовской Аравии — в материале «Ъ».
Атаки йеменских хуситов на коммерческое судоходство в Красном море и Аденском заливе участились с ноября 2023 года, после обострения конфликта в секторе Газа. Хуситы, поддерживая движение «Хамас», пообещали атаковать суда, связанные с Израилем, а также те, что идут в израильские порты, до прекращения военных действий в Газе. Это привело к перебоям в мировых морских перевозках, снижению доходов Суэцкого канала (в апреле 2024 года сокращение судоходства через канал составило 66%) и росту цен на фрахт и страховку для танкеров.
В ответ на атаки хуситов США и Великобритания с начала 2024 года систематически наносят удары по позициям хуситов в Йемене. Несмотря на эти действия, хуситы продолжают свои нападения, а их атаки, в том числе, затрагивали танкеры, перевозившие нефть. В свою очередь, хуситы заявили, что их действия являются ответом на агрессию со стороны США и Великобритании и угрожают продолжать атаки на суда этих стран.
Отдельно стоит отметить, что США также применяют морскую блокаду против Ирана, пытаясь перекрыть пути экспортных поставок иранской нефти. В рамках этой блокады американские военные уже задерживали иранские танкеры и даже открывали огонь по игнорирующим предупреждения судам. Кроме того, сообщалось об атаках беспилотников, предположительно принадлежащих Ирану, на американские танкеры в Персидском заливе. Этот регион исторически является зоной напряженности, где Иран угрожал блокировать Ормузский пролив в ответ на удары США и Израиля.