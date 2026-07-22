«Красное море — это всегда удобный способ заставить мир истекать кровью»

Объявленная йеменскими хуситами морская блокада Саудовской Аравии стала одной из главных тем для обсуждения в международной прессе. Экономисты предупреждают, что, если хуситам удастся нарушить трафик в Красном море и особенно в Баб-эль-Мандебском проливе, это может негативно повлиять на мировой рынок нефтеперевозок, который уже испытывает давление из-за ситуации в Ормузском проливе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 2026 Planet Labs PBC / Handout / Reuters Фото: 2026 Planet Labs PBC / Handout / Reuters

«Аль-Джазира» (Доха, Катар) Саудовская Аравия резко осудила блокаду, объявленную хуситами: как это повлияет на остальной мир? На фоне перебоев движения через Ормузский пролив Саудовская Аравия пыталась наладить поставки нефти по альтернативным маршрутам через Красное море и Баб-эль-Мандебский пролив. Теперь этот маршрут находится под угрозой со стороны хуситов. Пока неясно, как хуситы будут осуществлять морскую блокаду и может ли это означать возобновление нападений на международные суда у берегов Йемена. Но это объявление, вероятно, затруднит важнейший экспорт нефти из Саудовской Аравии. В 2024 году Саудовская Аравия экспортировала сырой нефти на $187 млрд, что, по данным Observatory of Economic Complexity, сделало сырую нефть крупнейшим экспортным товаром страны. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В том году Китай импортировал 25,6% этой сырой нефти, Южная Корея — 15,8%, Япония — 15,4%, а Индия — 10,5%. Поскольку Китай и Индия являются крупными покупателями саудовской нефти, их нефтеперерабатывающие заводы зависят от стабильных объемов поставок из Саудовской Аравии, которые поступают через Баб-эль-Мандебский пролив. Перебои означают увеличение импортных издержек, большую зависимость от спотовых поставок и потенциальное давление на внутренние цены на топливо и промышленность. Индия также стала ключевым азиатским поставщиком нефтепродуктов в Европу, поэтому любые продолжительные перебои в поставках из Саудовской Аравии или судоходстве в Персидском заливе, вероятно, приведут к повышению цен на нефтепродукты, экспортируемые на европейские рынки.

The Guardian (Великобритания, Лондон) Хуситы угрожают атаковать танкеры, если те будут использовать саудовские порты на Красном море Угроза со стороны хуситов возникла в тот момент, когда дипломаты пытались спасти сорвавшееся временное соглашение между Ираном и США, пока обе страны продолжают взаимные атаки. Хуситы контролируют северный Йемен, включая территорию вдоль Баб-эль-Мандебского пролива, расположенного в южной части Красного моря. Хотя хуситы официально не объявили о закрытии этого водного пути, как опасались некоторые, угроза со стороны этой группировки судам, использующим саудовские порты, вызвала серьезные вопросы о безопасности судоходства по каналу, используемому 7% мирового морского трафика.

The New York Times (Нью-Йорк, США) Йеменские хуситы все ближе к вступлению в войну между США и Ираном Внезапный рост напряженности породил вопросы о том, вступят ли хуситы в войну, от участия в которой они до сих пор по большей части воздерживались. По мнению аналитиков, Иран может подталкивать хуситов к срыву судоходства в Красном море, что спровоцировало бы новые потрясения на мировых энергетических рынках. За последние месяцы цены на нефть резко выросли на фоне взаимных попыток Ирана и США блокировать Ормузский пролив — еще одну важнейшую артерию мирового судоходства и поставок энергоносителей. Иран рассматривает угрозу, исходящую от хуситов в Красном море, как потенциальный рычаг давления в противостоянии с США, заявил Ахмед Наги, эксперт по Йемену из Международной кризисной группы. «Полагаю, сигнал со стороны Ирана таков: не думайте, что наши рычаги влияния ограничиваются Ормузским проливом. У нас также есть союзник, способный при необходимости создать угрозу в районе Баб-эль-Мандебского пролива»,— заявил он. Блокада со стороны хуситов может затронуть более 3% мирового рынка нефти. «Красное море — это всегда удобный способ заставить мир истекать кровью»,— отметил аналитик Фареа Аль-Муслими.

Le Devoir (Монреаль, Канада) Как участие хуситов меняет американо-иранский конфликт? Это, безусловно, новый источник неопределенности в этом регионе мира. Обычно через этот пролив ежедневно проходит около 4,2 млн баррелей нефти. Но сейчас необычные времена, объясняет Иван Клише, специалист по энергетике из Центра международных исследований Монреальского университета. Даже если повстанцы-хуситы не предпримут никаких действий, неопределенность, созданная объявленной ими блокадой, рискует повлиять на мировую экономику, в частности, за счет дальнейшего роста цен на нефть и инфляции, учитывая множество отраслей, зависящих от нефти. «Ситуация та же, что и с Ормузским проливом,— подытожил специалист по энергетике.— Хотят ли владельцы судов и моряки рисковать, пересекая его? И какова будет цена? Насколько страховые компании повысят страховые взносы? Это те же самые вопросы, но на новом уровне».

Подготовили Екатерина Наумова, Евгений Хвостик