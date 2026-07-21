Хуситы объявили о морской блокаде Саудовской Аравии

О начале морской блокады Саудовской Аравии объявил 20 июля официальный представитель хуситов Яхья Сариа. «Враждебная Саудовская Аравия продолжает свою несправедливую и жестокую блокаду нашего дорогого народа уже почти 12 лет, разграбляя наши ресурсы и сохраняя полную блокаду наших портов и аэропортов по суше, в море и воздухе,— напомнил спикер йеменской группировки.— Это довело страдания нашего дорогого народа до невыносимого уровня… Это неприемлемо и недопустимо, потому что не имеет под собой никаких законных или гуманитарных оснований».

Яхья Сариа пояснил, что спусковым крючком для нового конфликта стало нападение 13 июля на аэропорт Саны, контролируемый хуситами. В этот день центральное правительство Йемена, поддерживаемое Саудовской Аравией, сообщило о нанесении ударов по взлетно-посадочной полосе транспортного узла с целью помешать приземлению самолета иранской авиакомпании Mahan Air, на борту которого находилась делегация хуситов, возвращавшихся из Тегерана после церемонии прощания с верховным лидером Ирана Али Хаменеи. Рейсу пришлось идти на посадку в городе Ходейда.

Несмотря на то что йеменское правительство взяло ответственность за эскалацию в Сане на себя, хуситы назначили главным виновником саудовское руководство и объявили 13 июля о выходе из режима прекращения огня с королевством, который действовал с 1 апреля 2022 года. Его условия изначально предполагали, что хуситы смогут совершать из Саны редкие рейсы в Иорданию и Египет, но полеты в Иран будут находиться под запретом. Поэтому, когда 3 июля самолет иранской Mahan Air совершил первый более чем за десять лет прямой рейс по маршруту Тегеран—Сана, Саудовская Аравия и центральное правительство Йемена восприняли это как вызов и попытку Ирана укрепить свои позиции в контролируемых хуситами районах.

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