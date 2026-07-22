Ягодный террор

В результате ночного налета украинских беспилотников произошли крупные пожары в логистических центрах Wildberries в Краснодаре и Невинномысске, пострадали в общей сложности 16 человек. В Армавире при атаке БПЛА загорелась нефтебаза, погиб один сотрудник, в Краснодаре и станице Динской повреждены жилые дома. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о террористическом акте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

В ночь на 22 июля города Краснодарского и Ставропольского краев подверглись массированной атаке беспилотников, запущенных с территории Украины. Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев на своей странице в Telegram сообщил, что в результате налета погиб один человек, еще десять получили ранения, трое из них — в тяжелом состоянии, один в состоянии средней тяжести, эти пострадавшие госпитализированы, еще шестерым помощь оказана амбулаторно. В городе Невинномысске Ставропольского края при воздушной атаке пострадали пять человек.

Основными целями воздушной атаки в Краснодаре и Невинномысске стали логистические центры Wildberries, где в результате падения обломков БПЛА произошли пожары.

На месте работают экстренные службы, в Невинномысске введен режим чрезвычайной ситуации локального уровня, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в Telegram-канале.

Основательница Wildberries Татьяна Ким в своем Telegram-канале отреагировала на происшедшее эмоционально: «Нет слов, чтобы описать все чувства и эмоции из-за атак на обычных людей, на наших сотрудников, на нас с вами, которые просто делают свою работу. Но эти ситуации показывают главное: нам надо продолжать делать, что делаем на благо людей». Сотрудники компании вместе с экстренными службами ведут работу по устранению последствий чрезвычайной ситуации, пострадавшим будет оказана помощь, сообщила госпожа Ким. «Обращаюсь к нашим партнерам. Вся оперативная информация о ситуации — на портале продавца. Ориентируйтесь только на официальные источники»,— подчеркнула основательница Wildberries.

Министерство экономического развития Ставропольского края объявило о мерах поддержки предпринимателей, пострадавших из-за атаки беспилотников на складской комплекс Wildberries в Невинномысске.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о террористическом акте в связи с атаками на объекты гражданской инфраструктуры в Краснодарском и Ставропольском краях, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. Следователи проводят комплекс мероприятий по сбору доказательств и фиксации последствий атак, действия лиц, причастных к организации атак, получат уголовно-правовую оценку.

Кроме логистического центра Wildberries минувшей ночью в Краснодарском крае пострадала нефтебаза в Северной промзоне Армавира, площадь пожара составила 800 кв. м, погиб один человек.

В Краснодаре и станице Динской обломки беспилотников повредили несколько жилых домов и гаражный комплекс, никто не пострадал.

18 июля беспилотниками были атакованы логистические комплексы Wildberries в Котовске (Тамбовская область) и в подмосковной Электростали. Затем нанесен удар по еще одному складу в Подольске. Компания обещала выплатить семьям погибших в результате терактов сотрудников по 2 млн руб., а по 1 млн руб.— тяжело раненным.

Анна Перова, Краснодар