ЦИК Армении одобрил возбуждение дела против Нарека Карапетяна
ЦИК Армении одобрил ходатайство прокуратуры об инициировании уголовного производства в отношении Нарека Карапетяна — племянника главы ГК «Ташир» и лидера партии «Сильная Армения» Самвела Карапетяна. Депутатский мандат он получил днем ранее, 21 июля.
Нарек Карапетян (второй справа)
Фото: Александр Чернышевский / Коммерсантъ
«Пока это не означает полного лишения его депутатской неприкосновенности. Заседание ЦИК продолжается, сейчас решается вопрос по ходатайству о лишении свободы Нарека Карапетяна»,— сообщил у здания ЦИК адвокат Арам Вардеванян (цитата по «Интерфаксу»). Заседание продолжается, отметил защитник, решается вопрос об ограничении свободы Карапетяна.
В начале июля члена совета «Сильной Армении» Алика Алексаняна задержали по делу о даче денег для «стимулирования с целью участия в собрании» и легализации доходов, полученных незаконным путем. Как уточнил Арам Вардеванян, уголовное преследование Нарека Карапетяна касается этого дела.
«Сильная Армения», созданная в этом году Самвелом Карапетяном и его сторонниками, попала в парламент в результате июньских выборов (политическая сила заняла второе место). Однако вскоре после голосования оппозиционные лидеры оказались под уголовным преследованием: глава «Процветающей Армении», бизнесмен Гагик Царукян под арестом с начала июля, лидеру блока «Армения» Роберту Кочаряну запрещен выезд из страны. Самвел Карапетян находится под следствием уже год — он обвиняется в публичных призывах к захвату власти.
Уголовное преследование оппозиционных политиков в Армении, в том числе связанных с Самвелом Карапетяном и его партией «Сильная Армения», активизировалось незадолго до и после парламентских выборов 7 июня 2026 года. Сам Самвел Карапетян был задержан 18 июня 2025 года по обвинению в публичных призывах к захвату власти и с декабря того же года находился под домашним арестом. Несмотря на это, он был выдвинут кандидатом в премьер-министры от «Сильной Армении».
Антикоррупционный комитет Армении сообщил о возбуждении 115 уголовных дел, связанных с выборами, с начала февраля 2026 года, из которых 77 касаются блока «Сильная Армения». Обвинения включают принуждение граждан к голосованию за партию и нарушения предвыборного законодательства, например, дачу взяток под видом благотворительности. Также имели место сообщения о сокрытии Нареком Карапетяном гражданства другой страны, что препятствовало получению им статуса должностного лица. Аналогичные обвинения предъявлялись и другим оппозиционерам, включая лидера партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна, которому запретили покидать страну, а затем арестовали по обвинению в мошенничестве и отмывании денег.
Происходящее отражает напряженность между властями, возглавляемыми премьер-министром Николом Пашиняном, и оппозиционными силами. Партия Пашиняна «Гражданский договор» набрала 49,75% голосов на выборах и получила 64 мандата, в то время как «Сильная Армения» получила 23,27% голосов (29 мандатов), а блок «Армения» — 9,92% (12 мандатов). Оппозиционные блоки, включая «Сильную Армению» и «Армению», заявили о нелегитимности результатов и намеревались оспорить итоги выборов, а также обратились в ЦИК с просьбой аннулировать результаты.