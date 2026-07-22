ЦИК Армении одобрил возбуждение дела против Нарека Карапетяна

ЦИК Армении одобрил ходатайство прокуратуры об инициировании уголовного производства в отношении Нарека Карапетяна — племянника главы ГК «Ташир» и лидера партии «Сильная Армения» Самвела Карапетяна. Депутатский мандат он получил днем ранее, 21 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нарек Карапетян (второй справа)

Фото: Александр Чернышевский / Коммерсантъ Нарек Карапетян (второй справа)

Фото: Александр Чернышевский / Коммерсантъ

«Пока это не означает полного лишения его депутатской неприкосновенности. Заседание ЦИК продолжается, сейчас решается вопрос по ходатайству о лишении свободы Нарека Карапетяна»,— сообщил у здания ЦИК адвокат Арам Вардеванян (цитата по «Интерфаксу»). Заседание продолжается, отметил защитник, решается вопрос об ограничении свободы Карапетяна.

В начале июля члена совета «Сильной Армении» Алика Алексаняна задержали по делу о даче денег для «стимулирования с целью участия в собрании» и легализации доходов, полученных незаконным путем. Как уточнил Арам Вардеванян, уголовное преследование Нарека Карапетяна касается этого дела.

«Сильная Армения», созданная в этом году Самвелом Карапетяном и его сторонниками, попала в парламент в результате июньских выборов (политическая сила заняла второе место). Однако вскоре после голосования оппозиционные лидеры оказались под уголовным преследованием: глава «Процветающей Армении», бизнесмен Гагик Царукян под арестом с начала июля, лидеру блока «Армения» Роберту Кочаряну запрещен выезд из страны. Самвел Карапетян находится под следствием уже год — он обвиняется в публичных призывах к захвату власти.

Лусине Баласян