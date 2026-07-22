Нефть застряла в двух проливах

Стоимость нефти Brent впервые за полтора месяца поднялась выше $95 за баррель. Взлет почти на 5% вызван сообщениями о возможном перекрытии хуситами Баб-эль-Мандебского пролива, а также снижением поставок нефти через Ормузский пролив и прекращением отгрузок сырья Каспийским трубопроводным консорциумом. Участники рынка допускают возвращение цен до $120 за баррель при дальнейшей эскалации конфликтов на Ближнем Востоке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Amirhosein Khorgooi / ISNA / AP Фото: Amirhosein Khorgooi / ISNA / AP

22 июля стоимость ближайшего контракта на поставку нефти Brent на бирже ICE — $95,44 за баррель, на 4,8% выше значений закрытия предыдущего дня и максимального значения с первой декады июня. Таким образом, цены вернулись к значениям, предшествовавшим объявлению президентом США Дональдом Трампом согласования меморандума между США и Ираном (см. “Ъ” от 16 июня).

Уверенный подъем цен продолжается третью неделю подряд, и за это время их рост составил почти 33%. Нынешний рост вызван очередным витком эскалации между Вашингтоном и Тегераном, которые от привычных обвинений в нарушении меморандума быстро перешли к боевым действиям. «После очередных ударов США по Ирану и отсутствия переговоров инвесторы практически сняли со стола быстрое дипломатическое решение»,— отмечает независимый портфельный управляющий по глобальным рынкам Алена Николаева.

При этом в котировки нефти участники рынка закладывают очередное резкое сокращение судоходства через Ормузский пролив. По данным агентства Bloomberg, если в начале июля через пролив проходило в день 31–54 судна, в том числе 5–13 танкеров, то в последние дни общее число судов сократилось до 4–8, при этом движение танкеров вообще прекратилось. «Очередное потенциальное закрытие пролива сразу увеличивает премию в цене нефти из-за возможного полноценного шока предложения»,— отмечает госпожа Николаева.

33 процента составил рост стоимости нефти Brent за последние три недели

Добавило негатива и решение хуситов объявить морскую блокаду Саудовской Аравии (см. “Ъ” от 22 июля). Как отмечает аналитик Freedom Global Владимир Чернов, как минимум три танкера с саудовской нефтью развернулись в Красном море. Если раньше рынок следил исключительно за Ормузским проливом, то теперь под угрозой оказался и Баб-эль-Мандебский пролив, еще один важный логистический узел в мировой торговле. Когда риск реализуется только в одном месте, то поставки можно легко перераспределить. Но когда под угрозой одновременно оказываются сразу два узких места, пространство для маневра резко сокращается. «Рынок начинает закладывать уже совсем другой масштаб потенциального шока, отсюда и расширение геополитической премии»,— поясняет Алена Николаева.

Дополнительным фактором роста стоимости стала приостановка погрузки нефти Каспийским трубопроводным консорциумом (КТК), отмечает Владимир Чернов. Согласно данным Reuters, в мае через КТК отгружалось около 1,83 млн баррелей в сутки, или около 1,8% мирового потребления. В обычных условиях выпадение такого объема некритично для рынка, но в условиях, когда поставки нефти могут остановиться через Ормузский и Баб-эль-Мандебский проливы, роль альтернативных направлений резко возрастает. Вдобавок к этому, как отмечает господин Чернов, участники рынка начали закрывать короткие позиции, что ускорило движение цен наверх.

В ближайшие дни нефть останется крайне чувствительной к сообщениям о переговорах, новых ударах и движении танкеров. Как считает Владимир Чернов, в отсутствие активной дипломатии котировки Brent могут закрепиться в районе $92–98 за баррель, в случае новых атак на танкеры, сокращения прохода через Ормуз или устойчивой блокады Красного моря цена может быстро дойти к $100–105.

В случае давления на инфраструктуру ближневосточного региона, а «также снижения коммерческих запасов рынок очень легко может перейти в режим реального физического дефицита», ожидает госпожа Николаева. В этом случае, по ее оценке, цены могут взлететь до $110–120 за баррель.

В случае деэскалации цены могут откатиться к $85 за баррель, считает Владимир Чернов.

Повышение цен на нефть оказало ограниченное влияние на российские рынки. Акции «Роснефти» и ЛУКОЙЛа поднимались в цене на 4–5%. Биржевой курс юаня, поднимавшийся в начале дня до 11,63 руб./CNY, к концу торгов опустился до 11,54 руб./CNY, ниже закрытия предыдущего дня. Аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман обращает внимание на то, что инвесторы продолжают опасаться новых атак на НПЗ, перехода цен на нефть к снижению, геополитических факторов и новых санкций, что ограничивает рост сектора.

Виталий Гайдаев