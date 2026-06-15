Трейдеры в борьбе за мир

Цена нефти Brent 16 июня впервые за три месяца опускалась ниже уровня $83 за баррель, за неделю сырье подешевело почти на 12%. Рынок отыгрывает новость о заключении соглашения между США и Ираном, в рамках которого будет открыт Ормузский пролив. Снижение цен оказало ограниченное влияние на курс рубля из-за временного лага между продажей нефти и поступлением валюты в Россию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Themba Hadebe / AP Фото: Themba Hadebe / AP

16 июня на торгах биржи ICE цена ближайшего контракта на поставку североморской нефти Brent достигала отметки $82,42 за баррель, минимума с 10 марта. Это на 5,6% ниже значения закрытия 12 июня. Даже с учетом того, что к 18:00 котировки вернулись к уровню $83 за баррель, потери за неделю составили почти 12%.

Обновлению многомесячного минимума способствовали новости от 14 июня о том, что США и Иран смогли согласовать меморандум о прекращении боевых действий, постепенном открытии Ормузского пролива для судоходства и снятии американской блокады иранских портов. «Несмотря на то что рынки уже дважды отыгрывали вариант мирного соглашения США и Ирана, новость о меморандуме о 60-дневном перемирии с дальнейшим согласованием более крепкого мира спровоцировала снижение цен на нефть»,— отмечает директор департамента управления благосостоянием УК «АФ Капитал» Руслан Клышко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

В таких условиях из цены Brent ушла основная часть геополитической премии. Аналитик Freedom Global Владимир Чернов оставшуюся в котировках премию оценивает в $10–15 за баррель против $20–30 при цене $105–110 за баррель. «Это уже не геополитическая премия за риск, а последствия самой войны: снизившиеся стратегические запасы, дорогая страховка, осторожность судовладельцев и понимание, что прежний поток через Ормузский пролив быстро не восстановится»,— поясняет господин Чернов.

Дальнейшее развитие ситуации на нефтяном рынке будет зависеть от реализации меморандума и от дальнейших переговоров между США и Ираном. «Открытым остается вопрос, действительно ли США снимут морскую блокаду и позволят Ирану экспортировать нефть, в том числе в Китай»,— отмечает Руслан Клышко. Аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова обращает внимание, что в обнародованном соглашении не учитывается позиция Израиля в отношении Ливана. 15 июня министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир написал в соцсети X, что его страна не обязана выполнять положения соглашения между Вашингтоном и Тегераном. «Если подписание сорвется или будут новые инциденты в регионе, то возврат к $90–95 за баррель будет быстрым»,— считает Владимир Чернов.

Но даже в отсутствие новых инцидентов в регионе и при возвращении свободного судоходства через Ормузский пролив котировки нефти не смогут быстро вернуться к уровням начала конфликта (менее $70 за баррель).

По оценке Руслана Клышко, снижение цен ниже уровня поддержки $81–82 за баррель может открыть путь к диапазону $71–76 за баррель. Но такое снижение не выглядит устойчивым по причине сильного истощения складских запасов сырья.

По оценкам S&P Global Energy, с начала марта мировые запасы нефти сократились на 0,5 млрд баррелей, до 7,5 млрд баррелей. «Физический дефицит все еще остается, стратегические резервы США и стран IEA заметно израсходованы, а впереди летний сезон повышенного спроса»,— поясняет Владимир Чернов. По его оценке, в ближайшие недели котировки останутся в диапазоне $80–88 за баррель.

Падение цен на нефть оказало ограниченное влияние на российский валютный рынок. В начале дня 15 июня биржевой курс юаня поднимался на 15 коп., до 10,75 руб./CNY, но ближе к закрытию торгов вернулся к отметке 10,65 руб./CNY. Внебиржевой курс доллара в начале дня понимался до 73 руб./$, затем откатился к значению закрытия 12 июня 72,5 руб./$. Как отмечает руководитель аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев, перспективы для рубля несколько ухудшились, однако говорить о поводах для существенного давления пока также преждевременно. По его словам, странам ОЭСР потребуется несколько месяцев на восполнение потраченных запасов нефти, что будет поддерживать спрос на нее. К концу июня он допускает возвращение курса доллара в диапазон 75–77 руб./$, в том числе на фоне глобального ослабления доллара.

Виталий Гайдаев