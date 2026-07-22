Дмитрий Давиденко возглавил «Ленфильм»

Составлено ИИ-Ассистентъ

Смена руководства «Ленфильма» произошла на фоне непродолжительного периода работы Надежды Андрющенко, которая возглавляла киностудию с декабря 2024 года, сменив Эдуарда Суворова. Суворов, в свою очередь, был назначен врио гендиректора в феврале 2024 года после того, как бывшего руководителя Федора Щербакова объявили в розыск по делу о вымогательстве. Таким образом, Дмитрий Давиденко стал четвертым руководителем «Ленфильма» за последние два года, что подчеркивает нестабильность в управленческом составе студии.

Эти кадровые перестановки происходят одновременно с процессом передачи «Ленфильма» из федеральной собственности в городскую. Изначально министр культуры РФ Ольга Любимова отрицала возможность такой передачи, но позднее президент Владимир Путин подписал указ о переходе акций студии комитету по культуре Санкт-Петербурга к весне 2026 года. Передача студии городу означает, что управление будет осуществляться местными специалистами, что ранее активно лоббировал Союз кинематографистов Санкт-Петербурга, указывая на неэффективность управления из Москвы.

Финансовое положение «Ленфильма» остается сложным. В 2013 году студия взяла кредит в 1,5 млрд рублей у ВТБ, и долг вырос до 2,2 млрд рублей к 2020 году. Хотя часть долгов была погашена за счет государственных субсидий и части доходов от «золотой коллекции» фильмов студии, «Ленфильм» все еще имеет непогашенную задолженность в размере более 100 млн рублей. На данный момент продолжаются судебные разбирательства, в том числе иски о банкротстве и взыскание дивидендов. Надежда Андрющенко, будучи гендиректором, также инициировала проверку Следственного комитета по поводу нарушения прав студии на кинопоказы, что указывает на попытки разобраться с прошлыми проблемами.

Дмитрий Давиденко, как член совета директоров «Ленфильма» еще до нынешнего назначения, уже был включен в состав директоров с июля 2025 года. В предыдущей должности директора Департамента кинематографии и цифрового развития Минкульта он должен был решать проблемы киноиндустрии. Теперь, на посту гендиректора «Ленфильма», ему предстоит заняться финансовым оздоровлением студии, увеличением съемок и реализацией планов по созданию патриотических и исторических картин, которые город будет заказывать.