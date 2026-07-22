В двух округах Краснодара ввели режим ЧС после ударов БПЛА

В Прикубанском и Карасунском округах Краснодара ввели режим чрезвычайной ситуации после ударов беспилотников ВСУ по жилым домам. Об этом сообщил глава города Евгений Наумов.

Господин Наумов пообещал помощь жителям поврежденных квартир. Для них организован пункт временного размещения. После оценки ущерба комиссия примет решение о выплатах. Гражданам помогут восстановить утерянные документы. «Также у пострадавших домов будет организована охрана порядка, чтобы не допустить проникновения посторонних лиц в квартиры»,— написал глава города в Telegram-канале.

Атака произошла в ночь на 22 июля. В Прикубанском и Карасунском округах пострадавших нет. Под удар также попал склад Wildberries в Краснодаре. По данным губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, погибла одна девушка. Пострадали еще девять человек.

Подробнее об атаках на склады Wildberries — в материале «Ъ» «Ягодный террор».