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Умерла девушка, раненная при атаке БПЛА на склад Wildberries в Краснодаре

В больнице умерла девушка, получившая ранения при атаке беспилотников на склад Wildberries в Краснодаре. Об этом сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Ранее сообщалось о 10 пострадавших при воздушной атаке.

«Еще трое пострадавших остаются в медучреждениях города, шестерым оказана амбулаторная помощь», — уточнил глава региона.

Пожар на складе локализовали. По словам губернатора, также были повреждены школьные автобусы, которые были припаркованы неподалеку.

В Армавире потушили пожар на складе, возникший также из-за удара БПЛА. Погиб охранник.

Также в ночь на 22 июля беспилотники атаковали склад маркетплейса в Невинномысске Ставропольского края.

Подробнее — в материале «Ъ» «Ягодный террор».

Составлено ИИ-Ассистентъ

В Краснодарском крае, а также в соседних регионах, таких как Ставропольский край, неоднократно фиксировались атаки беспилотных летательных аппаратов. Эти атаки часто приводили к повреждениям инфраструктуры, включая нефтеперерабатывающие заводы и складские комплексы, а также жилые дома. В результате таких инцидентов ранее также были погибшие и пострадавшие среди мирного населения.

Например, в декабре 2025 года в Славянском районе Краснодарского края при атаке БПЛА пострадали два человека, которых пришлось перевозить санавиацией в краевую больницу. В феврале 2025 года одна женщина пострадала в поселке Ильский в результате массированной атаки беспилотников, повредившей 12 домов. Случаи гибели людей также фиксировались, например, в Краснодаре в июне 2024 года погиб сотрудник котельной, а в сентябре 2025 года в Сочи погиб житель, осколки БПЛА попали в его автомобиль.

Власти регулярно сообщают об атаках беспилотников и призывают население проявлять бдительность, избегать открытых участков улиц и находиться в укрытии, а также не приближаться к обломкам БПЛА. Нередко в связи с угрозой атак БПЛА временно ограничивалась работа аэропортов в Краснодаре и других городах. Поврежденные объекты восстанавливаются, пострадавшим оказывается медицинская и материальная помощь.

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