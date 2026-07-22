Умерла девушка, раненная при атаке БПЛА на склад Wildberries в Краснодаре

В больнице умерла девушка, получившая ранения при атаке беспилотников на склад Wildberries в Краснодаре. Об этом сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Ранее сообщалось о 10 пострадавших при воздушной атаке.

«Еще трое пострадавших остаются в медучреждениях города, шестерым оказана амбулаторная помощь», — уточнил глава региона.

Пожар на складе локализовали. По словам губернатора, также были повреждены школьные автобусы, которые были припаркованы неподалеку.

В Армавире потушили пожар на складе, возникший также из-за удара БПЛА. Погиб охранник.

Также в ночь на 22 июля беспилотники атаковали склад маркетплейса в Невинномысске Ставропольского края.

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