ЕС пересмотрит правила покупки авиакомпаний иностранными инвесторами

Европейский союз пересматривает свои правила владения авиакомпаниями таким образом, чтобы они не позволяли иностранным инвесторам устанавливать контроль над авиаперевозчиками. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на неназванного европейского чиновника. Пересмотр правил идет в то время, когда сразу два американских инвестфонда ведут борьбу за европейского бюджетного перевозчика EasyJet. По словам собеседника агентства, пересмотр правил должен «защитить стратегическую автономию» и обеспечить сохранение контроля над авиакомпаниями внутри блока.

В конце июня о намерении купить авиакомпанию EasyJet за £5,5 млрд объявил американский инвестфонд Castlelake. В начале июля авиакомпания согласилась на это предложение, однако затем получила (и ответила согласием) еще более выгодное предложение (£5,7 млрд) от другого американского фонда, Apollo. Оба фонда при этом не разъясняли, как они намерены обойти действующее ныне правило, в соответствии с которым 51% акций европейских авиакомпаний должен принадлежать местным инвесторам.

Предполагается, что пересмотр правил должен определить и по возможности, закрыть возможные лазейки в правилах касательно владения и контроля над авиакомпанями.

Андрей Келекеев