Castlelake договорился о покупке авиакомпании EasyJet за $7,34 млрд

Британская бюджетная авиакомпания EasyJet достигла предварительного соглашения с американским инвестфондом Castlelake о покупке лоукостера за £5,5 млрд ($7,34 млрд).

Предыдущие предложения инвестфонда авиаперевозчик отклонял как попытку купить его «слишком дешево».

По условиям соглашения, Castlelake готов заплатить по £6,9 за каждую акцию easyJet, что представляет 73-процентную премию к стоимости ценных бумаг авиакомпании на закрытии торгов 29 мая. С этим предложением совет директоров EasyJet обратится теперь к акционерам и рекомендует им продавать акции. Сделка еще должна получить разрешение регуляторов. Если она состоится, 31-летняя EasyJet станет частной компанией и уйдет с Лондонской фондовой биржи. Акции перевозчика реагируют на сегодняшние новости ростом более чем на 25%.

Алена Миклашевская