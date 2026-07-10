Американский фонд Apollo купит лоукостер EasyJet за 5,7 млрд фунтов

Одна из крупнейших европейских авиакомпаний EasyJet одобрила предложение американской Apollo Management о покупке своих активов за £5,7 млрд. Ранее бюджетный авиаперевозчик также принял предложение о покупке от американского инвестфонда Castlelake.

Как отмечается в заявлении EasyJet, предложение Apollo Management обеспечивает «более высокий результат для инвесторов» авиакомпании. Инвестфонд Castlelake, с которым предварительное соглашение о покупке было подписано 5 июля, предложил £5,5 млрд. В заявлении EasyJet указывается, что предыдущее предложение им «уже не рассматривается».

Как считают аналитики, опрошенные BBC, EasyJet является выгодным активом. По их словам, авиакомпания приносит прибыль, у нее обширная маршрутная сеть и быстрорастущее подразделение по продаже пакетных туров, на которое приходится почти треть общей прибыли всей авиакомпании. Аналитики не исключают, что Castlelake может повысить свое предложение. Акции EasyJet выросли на 15%.

Алена Миклашевская