В КЧР руководителя Оптимстроя привлекают к субсидиарке на 655 млн рублей

Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил законность прекращения производства по заявлению кредитора Сабины Меджитовой о банкротстве ООО «Оптимстрой», а конкурсный управляющий подал иск о привлечении руководителя компании к субсидиарной ответственности на 655,7 млн руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Конкурсный управляющий сообщил о подаче в Арбитражный суд Карачаево-Черкесской Республики заявления о привлечении руководителя «Оптимстроя» Акбаева Назби Ахматовича к субсидиарной ответственности по обязательствам компании. Размер заявленной ответственности составляет более 655,7 млн руб.

Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе определение Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики о прекращении производства по заявлению кредитора Сабины Меджитовой о признании банкротом строительной компании ООО «Оптимстрой». Апелляционная жалоба ООО «Финансовая Строительная Группа Перспектива» признана необоснованной.

В основе спора — задолженность «Оптимстроя» перед Меджитовой: 4,7 млн руб. основного долга, около 300 тыс. руб. процентов и около 50 тыс. руб. судебных расходов. Опираясь на эти требования, кредитор инициировала процедуру банкротства должника. Однако до рассмотрения заявления по существу Меджитова воспользовалась процессуальным правом и отказалась от иска, после чего суд первой инстанции прекратил производство по её требованию.

Это решение оспорила ООО «ФСГ Перспектива», претендующая на статус кредитора. Компания настаивала на том, что прекращение производства нарушает права других участников и противоречит пункту 48 Закона о банкротстве, поскольку её собственное заявление уже находилось в суде.

Апелляционный суд отклонил эти доводы. Судьи указали, что отказ от требований является законным правом истца: согласно статье 49 АПК РФ и разъяснениям Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ № 35, такой отказ принимается, если не нарушает права иных лиц. Ключевым аргументом стало то, что производство по делу о банкротстве «Оптимстроя» в целом не прекращалось: заявление «ФСГ Перспектива» было принято судом ещё 30 марта 2021 года как заявление о вступлении в дело, и процедура продолжается по инициативе этого кредитора.

«Прекращение производства по заявлению Меджитовой С.Р. ввиду отказа от требования является правомерным... Производство по делу не прекращено ввиду наличия заявлений о вступлении в дело о банкротстве иных кредиторов», — говорится в постановлении от 14 декабря 2021 года.

Постановление вступает в силу с момента его принятия и может быть обжаловано в Арбитражном суде Северо-Кавказского округа в течение месяца.

Тат Гаспарян