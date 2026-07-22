Трамп пообещал бомбить мосты в Тегеране в случае атак Ирана в Ормузском проливе

Президент США Дональд Трамп пригрозил уничтожением мостов и электростанций в Иране, в том числе в Тегеране, в случае ударов Корпуса стражей исламской революции по судам в Ормузском проливе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP Дональд Трамп

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP

«С этого момента каждый раз, когда Исламская Республика Иран будет обстреливать судно в Ормузском проливе, будь то с помощью ракеты, беспилотника или любого другого устройства или оружия, США будут бомбить и разрушать один мост или электростанцию, в том числе рядом или в пределах Тегерана»,— написал господин Трамп в соцсети Truth Social.

Дональд Трамп уже грозил уничтожением мостов и электростанций в Иране в случае отказа Тегерана сесть за стол переговоров. Стороны обмениваются ударами с 8 июля. За последние сутки США отчитались об ударах по территории Ирана. КСИР — по объектам командного пункта сухопутных войск США в Катаре. Иран также заявил об ударе США по острову Ларк в Ормузском проливе.