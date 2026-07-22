Трамп пообещал бомбить мосты в Тегеране в случае атак Ирана в Ормузском проливе
Президент США Дональд Трамп пригрозил уничтожением мостов и электростанций в Иране, в том числе в Тегеране, в случае ударов Корпуса стражей исламской революции по судам в Ормузском проливе.
Дональд Трамп
Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP
«С этого момента каждый раз, когда Исламская Республика Иран будет обстреливать судно в Ормузском проливе, будь то с помощью ракеты, беспилотника или любого другого устройства или оружия, США будут бомбить и разрушать один мост или электростанцию, в том числе рядом или в пределах Тегерана»,— написал господин Трамп в соцсети Truth Social.
Дональд Трамп уже грозил уничтожением мостов и электростанций в Иране в случае отказа Тегерана сесть за стол переговоров. Стороны обмениваются ударами с 8 июля. За последние сутки США отчитались об ударах по территории Ирана. КСИР — по объектам командного пункта сухопутных войск США в Катаре. Иран также заявил об ударе США по острову Ларк в Ормузском проливе.
Дональд Трамп неоднократно угрожал Ирану ударами по энергетическим объектам и мостам, в том числе в Тегеране, требуя открытия Ормузского пролива для свободного судоходства. Эти заявления часто сопровождались ультиматумами и были вызваны блокировкой пролива Ираном и обстрелами судов.
Президент Трамп выражал готовность вести переговоры с Ираном только при условии свободного судоходства через Ормузский пролив, а взимание платы за проход расценивалось бы как ограничение. Важным фактором, влияющим на переговорный процесс, стал также вопрос о ядерной программе Ирана, по которой США требовали гарантий и прозрачности. США имели целью лишить Иран военного и ядерного потенциала, а также сменить режим.
Ситуация в Ормузском проливе остается ключевым элементом конфликта, где Иран пытается установить свой контроль, предлагая собственную систему страхования для судов и взимая плату за проход. В ответ на это США неоднократно пригрозили военными действиями, вплоть до уничтожения иранских объектов, если Тегеран не прекратит агрессивные действия. Блокада пролива Ираном негативно сказывается на мировой торговле нефтью и вызывает опасения по поводу стабильности поставок энергоносителей.