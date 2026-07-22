Иран сообщил об ударе США по острову Ларк в Ормузском проливе

Вооруженные силы США ударили по острову Ларк, расположенному в Ормузском проливе. Об этом сообщила пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

По данным КСИР, США ударили ракетами по Ларку около 14:48 по местному времени. IRIB сообщило, что на острове прогремели три взрыва. Иранские профильные ведомства оценивают нанесенный ущерб. Информация о типе примененных снарядов не разглашается, отметили в КСИР.

США и Иран возобновили обмен ударами с 8 июля, после прекращения мирных переговоров. Сегодня ночью руководство американской армии объявило о новой волне ударов по иранской территории. Тегеран, в свою очередь, заявил об атаке на американский командный пункт в Катаре.