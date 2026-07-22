Иран заявил об ударе по командному пункту армии США в Катаре
Вооруженные силы Ирана ударили беспилотниками по объектам командного пункта сухопутных войск США в столице Катара Дохе. Об этом сообщает Fars со ссылкой на пресс-службу иранских ВС. В ведомстве утверждают, что при атаке были поражены склады боеприпасов и другие объекты материально-технического обеспечения.
Авиабаза Аль-Удейд в Катаре — крупнейшая военная база ВС США на Ближнем Востоке. Она вмещает более 10 тыс. военнослужащих. На ней базируется передовой штаб Центрального командования ВС США (CENTCOM). Сегодня ночью руководство американской армии объявило о новой волне ударов по Ирану.
Иранские удары по американским базам в Катаре, включая авиабазу Аль-Удейд, не являются единичным случаем. Эти атаки — часть масштабной эскалации конфликта между Ираном и США, а также Израилем, которая началась 28 февраля 2026 года с военной операции США и Израиля против Ирана. В ответ на эти действия иранские вооруженные силы начали наносить удары по американским военным объектам в странах Персидского залива, включая Катар, ОАЭ, Кувейт, Бахрейн и Саудовскую Аравию. Иран рассматривает эти действия как ответ на атаки, нанесенные с американских баз.
Ранее в 2025 году Иран уже наносил ракетные удары по авиабазе Аль-Удейд в Катаре в качестве ответа на американские удары по ядерным объектам Ирана. Тогда катарские системы ПВО перехватили все ракеты, и пострадавших не было. В ходе текущих событий, иранская сторона заявляла, что предупреждала Катар о предстоящей атаке, чтобы минимизировать потери.
Центральное командование ВС США (CENTCOM) активно реагирует на действия Ирана, нанося ответные удары по территории Ирана, в том числе по его военному потенциалу и инфраструктуре. В свою очередь, Иран заявлял, что будет наносить удары по любым странам, оказывающим помощь Израилю, включая военные базы союзников в Персидском заливе. Общий ущерб от иранских ударов по американским базам на Ближнем Востоке, по неофициальным данным, мог быть значительным.