Иран заявил об ударе по командному пункту армии США в Катаре

Составлено ИИ-Ассистентъ

Иранские удары по американским базам в Катаре, включая авиабазу Аль-Удейд, не являются единичным случаем. Эти атаки — часть масштабной эскалации конфликта между Ираном и США, а также Израилем, которая началась 28 февраля 2026 года с военной операции США и Израиля против Ирана. В ответ на эти действия иранские вооруженные силы начали наносить удары по американским военным объектам в странах Персидского залива, включая Катар, ОАЭ, Кувейт, Бахрейн и Саудовскую Аравию. Иран рассматривает эти действия как ответ на атаки, нанесенные с американских баз.

Ранее в 2025 году Иран уже наносил ракетные удары по авиабазе Аль-Удейд в Катаре в качестве ответа на американские удары по ядерным объектам Ирана. Тогда катарские системы ПВО перехватили все ракеты, и пострадавших не было. В ходе текущих событий, иранская сторона заявляла, что предупреждала Катар о предстоящей атаке, чтобы минимизировать потери.

Центральное командование ВС США (CENTCOM) активно реагирует на действия Ирана, нанося ответные удары по территории Ирана, в том числе по его военному потенциалу и инфраструктуре. В свою очередь, Иран заявлял, что будет наносить удары по любым странам, оказывающим помощь Израилю, включая военные базы союзников в Персидском заливе. Общий ущерб от иранских ударов по американским базам на Ближнем Востоке, по неофициальным данным, мог быть значительным.