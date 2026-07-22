Спасатели завершили обследование поврежденного при атаке БПЛА дома в Ялте
В Ялте завершены аварийно-спасательные работы в многоэтажном доме, в который попал БПЛА. Сейчас специалисты проводят техническое обследование конструкций, рассказал первый замглавы администрации города Сергей Олефиренко. Он уточнил, что решение о восстановлении дома примут на основе строительной экспертизы.
Ялта подверглась атаке беспилотников ВСУ в ночь на 22 июля. Один из дронов попал в многоквартирный жилой дом, начался пожар. Пострадали 17 человек. По последней информации, госпитализировали семерых. Состояние трех пострадавших оценивается как тяжелое. Всего из дома эвакуировали 350 человек.
Южное побережье Крыма осталось без электричества после удара БПЛА. В частности, были обесточены Ялта, Алушта, Массандра и Алупка. Сложная ситуация с электроснабжением также сохраняется на северо-западе и востоке полуострова.
Атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по населенным пунктам регулярно приводят к повреждениям жилых домов и инфраструктуры. Например, подобные инциденты происходили в Ростовской области, Новороссийске, Подмосковье, Екатеринбурге и Курске. Часто это вызывает необходимость эвакуации жителей и проведения восстановительных работ.
Последствия таких атак могут быть разнообразными: от выбитых окон и повреждений кровли до частичного разрушения зданий и возгораний. Помимо жилых домов, могут страдать промышленные объекты, электроподстанции и линии электропередачи, что приводит к отключениям света и воды. В некоторых случаях из-за обломков БПЛА возникают пожары, а осколки могут повредить припаркованные автомобили.
Муниципальные власти обычно организуют помощь пострадавшим с оформлением компенсационных выплат и контролируют восстановительные работы. Примером может служить ситуация в Новороссийске, где после атаки БПЛА местные власти оперативно занялись помощью жителям, чьи дома пострадали. На ремонт поврежденных объектов, включая жилые помещения, выделяются средства из региональных резервных фондов, как это было в Краснодарском крае.