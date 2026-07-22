Спасатели завершили обследование поврежденного при атаке БПЛА дома в Ялте

В Ялте завершены аварийно-спасательные работы в многоэтажном доме, в который попал БПЛА. Сейчас специалисты проводят техническое обследование конструкций, рассказал первый замглавы администрации города Сергей Олефиренко. Он уточнил, что решение о восстановлении дома примут на основе строительной экспертизы.

Ялта подверглась атаке беспилотников ВСУ в ночь на 22 июля. Один из дронов попал в многоквартирный жилой дом, начался пожар. Пострадали 17 человек. По последней информации, госпитализировали семерых. Состояние трех пострадавших оценивается как тяжелое. Всего из дома эвакуировали 350 человек.

Южное побережье Крыма осталось без электричества после удара БПЛА. В частности, были обесточены Ялта, Алушта, Массандра и Алупка. Сложная ситуация с электроснабжением также сохраняется на северо-западе и востоке полуострова.

Никита Черненко