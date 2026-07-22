Губернатор Кубани попросил WB с властями проработать защиту складов от атак БПЛА
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил подчиненным связаться с собственниками атакованного беспилотниками склада и проработать с ними меры защиты, а также помочь в корректировке логистики. Нужно надежно защитить не только объекты критической инфраструктуры, подчеркнул чиновник.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондартьев
Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ
«Но вместе с собственниками проработать вопрос по надежной защите объектов, важных для жизнедеятельности края. Они напрямую влияют на комфорт, качество и удобство жизни, — сказал господин Кондратьев. — Даю поручение рассмотреть вместе с собственниками вопрос защиты объектов, которые влияют на жизнедеятельность нашего края».
Прошлой ночью БПЛА атаковали логистические центры Wildberries в Краснодаре и ставропольском Невинномысске. Кубанский губернатор сообщил, что в больнице умерла одна из пострадавших. В списке раненых в Краснодаре — девять человек. Атакованные прошлой ночью склады приостановили работу.
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