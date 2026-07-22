Склады Wildberries в Краснодаре и Невинномысске прекратили работу после атаки БПЛА

Работа складов Wildberries в Краснодаре и Невинномысске приостановлена. Об этом сообщили в RWB. В ночь на 22 июля сотрудники логистических центров были эвакуированы из-за атаки БПЛА.

Глава компании Татьяна Ким ранее сообщила, что в результате воздушного налета пострадали несколько человек. Глава Ставропольского края Владимир Владимиров уточнил, что в результате пожара на объекте в Невинномысске пострадали пять человек. Госпитализация не потребовалась. При атаке на склад в Краснодаре пострадали трое. К тушению пожара привлекут вертолет, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

В минувшие выходные беспилотники атаковали склады Wildberries в подмосковной Электростали и тамбовском Котовске. В Котовске погибли семь человек, 24 пострадали. В Электростали погиб один работник, ранения и травмы получили десятки человек.

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