В Ессентуках суд взыскал с владельца бетонного завода 31 млн рублей

Ессентукский городской суд удовлетворил иск прокуратуры о взыскании более 31 млн руб. с фактического владельца предприятия по производству бетона, признав обоснованными требования надзорного ведомства о возмещении ущерба, причиненного федеральному бюджету. О вступившем в силу судебном решении сообщила прокуратура Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Проверку провела прокуратура Ессентуков. По данным ведомства, 60-летний житель Калужской области, которого прокуратура называет бенефициарным владельцем бетонного завода, знал о значительной задолженности предприятия по налогам и при этом располагал возможностью ее погасить. Однако вместо исполнения обязательств перед бюджетом с ноября 2023 года по январь 2024 года он организовал расчеты через банковские счета третьих лиц. Такая схема, по версии надзорного органа, позволила вывести денежные потоки из-под принудительного взыскания налоговой задолженности. В результате федеральный бюджет недополучил свыше 31 млн руб.

После завершения проверки прокуратура направила в суд иск о взыскании всей суммы причиненного ущерба непосредственно с фактического владельца предприятия. Суд полностью поддержал позицию надзорного ведомства и обязал ответчика выплатить государству более 31 млн руб. Прокуратура сообщила, что будет контролировать исполнение судебного решения до полного поступления средств в бюджет.

Материалы дела свидетельствуют, что спор возник не вокруг размера налоговой задолженности, а вокруг действий руководителя бизнеса после ее образования. По версии прокуратуры, предприятие продолжало вести хозяйственную деятельность и получать выручку, однако денежные средства направлялись не на расчетные счета организации, а проходили через счета сторонних лиц, что исключало возможность их взыскания налоговыми органами в счет погашения обязательств перед бюджетом. Именно эти действия надзорное ведомство расценило как умышленное сокрытие денежных средств организации, предназначенных для взыскания недоимки.

Станислав Маслаков