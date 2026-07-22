Белоруссия снизила минимальные экспортные цены на поставляемое в Россию молоко

Минсельхозпрод Белоруссии обновил предельные минимальные цены на отдельные виды товаров, реализуемые по внешнеторговым договорам. Это следует из постановления, опубликованного на Национальном правовом интернет-портале. Документ вступил в силу 21 июля.

Минимальная цена при экспорте в Россию молока и сливок, сгущенных, в порошке, гранулах или в других твердых видах, с содержанием жира более 1,5%, без добавления сахара или других подслащивающих веществ, установлена в размере 340 российских руб. за кг (ранее — 350 руб.). Цены при экспорте молочных продуктов на другие внешние рынки, за исключением РФ, не изменились.

С 1 июня в России запустили национальную систему подтверждения ожидания товара (СПОТ). Импортеры, поставляющие продукцию из Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии, теперь обязаны заранее оформлять электронные уведомления. Импортеров из стран ЕАЭС на время освободили от уплаты обеспечительного авансового платежа: для товаров, ввозимых через Белоруссию, переходный период продлится до 31 октября этого года. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выражал опасения, что запуск системы осложнит торговлю между странами.

Подробнее — в материале «Ъ» «СПОТ без аванса».