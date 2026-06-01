Лукашенко выразил опасения из-за введения системы подтверждения ожидания товаров

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил опасения, что запуск в России системы подтверждения ожидания товаров (СПОТ) осложнит торговлю между странами. Такое заявление господин Лукашенко сделал на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, сообщает БелТА.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко (крайний слева) и президент Белоруссии Александр Лукашенко (крайний справа)

«Всегда есть проблемы сегодняшнего дня. Россия ввела так называемый СПОТ. Я боюсь, чтобы не было хуже», — отметил белорусский президент. Он добавил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным на встрече в Астане предпринять все усилия, чтобы на границе не возникло проволочек, очередей и лишней бюрократии.

«Мы сейчас принципиально наблюдаем за тем, что происходит на границе. В контакте с президентом Путиным, чтобы вовремя принять меры, — подчеркнул Александр Лукашенко. — Это может усложнить нашу торговлю. Но не остановит».

В разговоре с господином Кожемяко он отметил, что страна всегда готова принять продукцию из Приморья «без всяких QR-кодов, без всяких документов». «Мы беспокоимся, чтобы наша продукция свободно поступала туда, во Владивосток», — отметил белорусский президент.

С 1 июня в России запускается национальная система подтверждения ожидания товара (СПОТ). Импортеры из Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии теперь обязаны заранее оформлять электронные документы о предстоящей поставке — с указанием данных о получателе, поставщике и перевозчике. После этого импортеру выдается специальный QR-код. Кроме того, вводится обязательный обеспечительный платеж, который начнет действовать с 1 июля.