В России запустили систему СПОТ для контроля импорта из ЕАЭС

С 1 июня в России запускается национальная система подтверждения ожидания товара (СПОТ). Импортеры, поставляющие продукцию из Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии, теперь обязаны заранее оформлять электронные уведомления.

Новые правила обязывают сформировать документ о предстоящей поставке — с указанием данных о получателе, поставщике и перевозчике — как минимум за два дня до пересечения границы. После этого импортеру выдается специальный QR-код. Кроме того, правила вводят обязательный обеспечительный платеж, но он начнет действовать чуть позже — с 1 июля, сообщали ранее «Ъ» в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Его сумма должна быть не меньше величины косвенных налогов (НДС и акцизов), подлежащих уплате за ввозимый товар.

На первом этапе требования СПОТ затронут только автомобильные перевозки. Оператором новой системы выступит Федеральная налоговая служба.

О новых правилах ввоза товаров — в материале «Ъ» «Импортерам дадут "отдышаться"».