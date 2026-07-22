В Дагестане ввели крупнейшую в России Новолакскую ВЭС на 300 МВт

В Дагестане 22 июля официально ввели в эксплуатацию Новолакскую ветроэлектростанцию мощностью 300 МВт, которая стала крупнейшим действующим объектом ветроэнергетики в России, сообщает пресс-служба главы администрации РД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации главы РД Фото: пресс-служба администрации главы РД

В церемонии открытия принял участие врио главы республики Федор Щукин. Проект реализовала госкорпорация «Росатом» через дивизион «Росатом Возобновляемая энергия». Завершение второго этапа строительства позволило вывести станцию на полную проектную мощность менее чем через два года после начала основных строительно-монтажных работ.

Новолакская ВЭС расположена на территории Новолакского и Кумторкалинского районов Дагестана. В состав ветропарка вошли 120 ветроэнергетических установок мощностью по 2,5 МВт каждая. Высота каждой установки достигает около 150 метров, что сопоставимо с 50-этажным зданием, длина одной лопасти составляет около 50 метров, а масса всей конструкции превышает 320 тонн. Общая установленная мощность станции составляет 300 МВт, а плановая среднегодовая выработка — 879 млн кВтч. Такого объёма электроэнергии достаточно для обеспечения около 240 тыс. домохозяйств и примерно 9% совокупного потребления электроэнергии Дагестана.

Строительство станции велось в два этапа. Первую очередь из 61 ветроустановки общей мощностью 152,5 МВт подключили к Единой энергосистеме России в конце 2025 года. Тогда «Росатом» объявил, что после завершения второго этапа с вводом ещё 59 турбин Новолакская ВЭС станет крупнейшим ветропарком страны. В течение 2026 года специалисты завершили монтаж оборудования, наладку и комплексные испытания, после чего объект вышел на проектные параметры работы.

Во время церемонии запуска Федор Щукин заявил, что реализация подобных проектов способствует созданию новых рабочих мест, развитию транспортной и инженерной инфраструктуры, увеличению налоговых поступлений и повышению инвестиционной привлекательности региона. По его словам, использование энергии ветра также позволяет нарастить производство электроэнергии без дополнительных выбросов углекислого газа и снизить экологическую нагрузку на окружающую среду.

Новолакская ВЭС стала крупнейшим объектом российского ветроэнергетического дивизиона «Росатома». Ещё на стадии строительства компания задействовала более 150 единиц специализированной техники и свыше 190 инженеров и рабочих, а для возведения фундаментов организовала работу собственного бетонного завода производительностью 140 кубометров смеси в час и привлекла ещё три производственные площадки. Проект входит в программу развития возобновляемой энергетики, в рамках которой «Росатом» планирует последовательно увеличивать установленную мощность своих ветропарков в России.

Станислав Маслаков