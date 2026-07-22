Минпросвещения начало возвращать деньги за путевки в «Артек»

Минпросвещения организовало возврат денег за путевки в крымский лагерь «Артек» — родители смогут вернуть средства за неиспользованные дни отдыха детей. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Он подчеркнул, что «финансовый вопрос полностью решен».

«Заявки детей, которые не смогли попасть в "Артек", в приоритетном порядке будут рассмотрены после возобновления полноценной работы центра», — сообщил господин Кравцов (цитата по ТАСС). Он добавил, что «дети по своему выбору смогут попасть на новые смены».

Власти Крыма 22 июня остановили работу всех объектов организованного детского отдыха в регионе. Решение приняли из-за усилившихся атак ВСУ и дефицита бензина. Через несколько дней Минпросвещения завершило вывоз детей из «Артека».

«Артек» направит 37 млн руб. на модернизацию укрытия от БПЛА и ракет, писал «Ъ — Кубань-Черноморье».