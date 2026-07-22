До 10 выросло число раненых при атаке БПЛА на склад Wildberries в Краснодаре
Число пострадавших при ударе беспилотников по логистическому складу Wildberries в Краснодаре увеличилось до 10 человек. Об этом сообщил глава города Евгений Наумов в Telegram. Ранее сообщалось о троих пострадавших.
Четырех пострадавших госпитализировали в медучреждения Краснодара, сообщил господин Наумов. Еще шестерым помощь оказали на месте.
Пожарные службы продолжают тушение пожара на складе. В операции задействовали 105 спасателей и около 40 единиц техники. Для тушения также привлекут вертолет, сообщил глава Краснодара.
В ночь на 22 июля склады Wildberries в Краснодаре и Невинномысске атаковали беспилотники. На объектах начался пожар. Работу складов приостановили. В Армавире Краснодарского края погиб один сотрудник склада. В Невинномысске, по последним данным, ранения получили пять человек.
Краснодарский край регулярно подвергается атакам беспилотных летательных аппаратов. Например, в ночь с 20 на 21 июня 2024 года четыре района края были атакованы беспилотниками, в том числе Краснодар, где обломки упали на здание автовокзала «Южный» и котельную, пострадали четыре человека. В тот же период обломки беспилотника повредили гостевой дом в Темрюкском районе. В конце декабря 2025 года в Краснодаре также пострадали два человека в результате атаки беспилотников, обломки которых упали на ж/д станции «Краснодар Сортировочный» и в садоводческом товариществе ЗИП, повредив частные дома.
Позднее, 30 декабря 2025 года, в аэропорту Краснодара вводились ограничения на прием и выпуск рейсов на фоне атаки беспилотников, что привело к отмене пяти рейсов. Также в Краснодарском крае неоднократно повреждались объекты инфраструктуры, включая нефтеперерабатывающие заводы, нефтебазы и агропредприятия. Например, 30 августа 2025 года на Краснодарском нефтеперерабатывающем заводе возник пожар после падения обломков БПЛА, повредивших технологическую установку.