Один человек погиб, 10 пострадали при атаке БПЛА на склады в Краснодарском крае

Один человек погиб и 10 пострадали при атаке беспилотников на Краснодарский край. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

По словам чиновника, погиб сотрудник склада в Армавире, который атаковали дроны. При ударе по складу Wildberries в Краснодаре пострадали, по уточненным данным, 10 человек. Там продолжают тушить пожар, планируется привлечь вертолет.

«Трое находятся в тяжелом состоянии, один — в состоянии средней тяжести. Их госпитализировали в медучреждения города, — уточнил губернатор. — Остальным шестерым пострадавшим помощь оказали амбулаторно».

Также в Краснодаре обломки БПЛА попали в два многоквартирных дома, в станице Динской — в два частных дома. Там пострадавших нет.

Склад Wildberries в Краснодаре, а также склад в ставропольском Невинномысске приостановили работу после атаки беспилотников.