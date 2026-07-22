Один человек погиб, 10 пострадали при атаке БПЛА на склады в Краснодарском крае
Один человек погиб и 10 пострадали при атаке беспилотников на Краснодарский край. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
По словам чиновника, погиб сотрудник склада в Армавире, который атаковали дроны. При ударе по складу Wildberries в Краснодаре пострадали, по уточненным данным, 10 человек. Там продолжают тушить пожар, планируется привлечь вертолет.
«Трое находятся в тяжелом состоянии, один — в состоянии средней тяжести. Их госпитализировали в медучреждения города, — уточнил губернатор. — Остальным шестерым пострадавшим помощь оказали амбулаторно».
Также в Краснодаре обломки БПЛА попали в два многоквартирных дома, в станице Динской — в два частных дома. Там пострадавших нет.
Склад Wildberries в Краснодаре, а также склад в ставропольском Невинномысске приостановили работу после атаки беспилотников.
Краснодарский край и его административный центр, Краснодар, регулярно подвергаются атакам беспилотных летательных аппаратов. В результате таких инцидентов ранее фиксировались как повреждения гражданских объектов, так и человеческие жертвы. Например, в декабре 2025 года в Славянском районе Краснодарского края при атаке беспилотников пострадали два человека, а в Краснодаре были зафиксированы повреждения двух частных домов.
В марте 2026 года в Краснодаре в результате атаки БПЛА уже погибал человек, и повреждения получали жилые дома. Также ранее, в августе 2025 года, в Славянском районе четыре человека получили осколочные ранения, и семь жилых домов с шестью автомобилями были повреждены. В том же месяце в Сочи погиб житель из-за попадания осколков беспилотника в автомобиль, а шесть частных домов получили повреждения фасадов, крыш, окон и заборов. Эти события подчеркивают повторяющийся характер угроз для региона.