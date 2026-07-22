Татьяна Ким сообщила об атаке на склады Wildberries в Краснодаре и Невинномысске

Сегодня ночью были атакованы логистические центры Wildberries в Краснодаре и Невинномысске, сообщила основательница компании Татьяна Ким. По ее словам, несколько человек пострадали. Компания занимается устранением последствий вместе с профильными службами, заявила она.

Предпринимательница поблагодарила работников, которые провели эвакуацию складов. «Нет слов, чтобы описать все чувства и эмоции из-за атак на обычных людей, на наших сотрудников... Но эти ситуации показывают главное — нам надо продолжать делать, что делаем на благо людей»,— написала госпожа Ким в своем Telegram-канале.

При атаке на склад в Краснодаре пострадали трое человек, сообщали в оперативном штабе региона. По информации губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, из-за удара БПЛА складской комплекс в Невинномысске загорелся. Пострадали пятеро человек. При этом власти регионов не уточняли, какой именно компании принадлежали атакованные объекты.

Несколько дней назад ВСУ атаковали логистические центры Wildberries в подмосковной Электростали и Тамбовском Котовске. В Котовске погибли 7 человек, 24 получили ранения. В Электростали погиб один сотрудник, еще свыше 50 человек пострадали. По оценкам, атака БПЛА вывела из строя порядка 7% всех логистических мощностей маркетплейса.

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