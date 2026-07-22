В Невинномысске ввели режим ЧС после удара дронов по складу Wildberries
В Невинномысске после удара беспилотников по складу Wildberries ввели режим чрезвычайной ситуации локального уровня. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в Telegram.
«Борьба с огнем продолжается, на объекте начинает работу пожарный вертолет МЧС», — сообщил глава региона. По его словам, режим ЧС позволит привлечь дополнительные ресурсы для тушения пожара.
Господин Владимиров также сообщил, что одного из пострадавших доставили в больницу. Угрозы для его жизни нет, добавил губернатор.
В ночь на 22 июля склады Wildberries в Краснодаре и Невинномысске атаковали беспилотники. На объектах начался пожар. Работу складов Wildberries в этих двух городах приостановили.
По последним данным, при атаке БПЛА в Невинномысске пострадали пять человек. На складе Wildberries в Краснодаре ранены 10 сотрудников. В Армавире Краснодарского края погиб один сотрудник склада.
Пожары на складах Wildberries уже происходили ранее. Так, 13 января 2024 года крупное возгорание случилось на складе Wildberries в Шушарах под Санкт-Петербургом. Огонь охватил площадь в 70 тыс. кв. м, и его тушили более суток, привлекая свыше 400 спасателей и 89 единиц техники. Пожару был присвоен наивысший, пятый номер сложности.
В результате инцидента пострадали несколько человек, хотя изначально компания заявляла об отсутствии таковых. После пожара Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о злоупотреблении полномочиями из-за нарушений правил противопожарной безопасности. Среди возможных причин возгорания назывались неисправная электропроводка и поджог.
Склад в Шушарах, по заявлениям Госстройнадзора, работал без разрешения на ввод в эксплуатацию, хотя Wildberries утверждала, что объект соответствует всем требованиям безопасности. После пожара Wildberries обязалась компенсировать ущерб продавцам и покупателям. К августу 2024 года компания выплатила почти 35 млрд рублей, что составило 95% от общего ущерба селлерам.
Wildberries активно занималась восстановлением сгоревшего объекта. По данным на середину 2025 года, новый склад в Шушарах получил разрешение на ввод в эксплуатацию и начал прием товаров. Компания также планировала построить новый склад большей площади в Ленинградской области взамен сгоревшего.