В Невинномысске ввели режим ЧС после удара дронов по складу Wildberries

В Невинномысске после удара беспилотников по складу Wildberries ввели режим чрезвычайной ситуации локального уровня. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в Telegram.

«Борьба с огнем продолжается, на объекте начинает работу пожарный вертолет МЧС», — сообщил глава региона. По его словам, режим ЧС позволит привлечь дополнительные ресурсы для тушения пожара.

Господин Владимиров также сообщил, что одного из пострадавших доставили в больницу. Угрозы для его жизни нет, добавил губернатор.

В ночь на 22 июля склады Wildberries в Краснодаре и Невинномысске атаковали беспилотники. На объектах начался пожар. Работу складов Wildberries в этих двух городах приостановили.

По последним данным, при атаке БПЛА в Невинномысске пострадали пять человек. На складе Wildberries в Краснодаре ранены 10 сотрудников. В Армавире Краснодарского края погиб один сотрудник склада.