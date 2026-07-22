К тушению пожара на складе Wildberries в Краснодаре привлекут вертолет
К тушению пожара на складском комплексе в Краснодаре, который загорелся сегодня ночью из-за атаки беспилотников, привлекут вертолет, сообщили в краевом оперативном штабе. Сейчас огонь тушат 105 человек и больше 30 единиц техники, добавили в ведомстве.
Штаб опубликовал кадры с места происшествия. Над горящим складом возвышаются густые клубы дыма. Территория вокруг оцеплена.
Горящий комплекс принадлежит Wildberries, сообщала основательница компании Татьяна Ким. По информации оперативного штаба, при ударе БПЛА по нему пострадали три человека. Людей госпитализировали.
Также сегодня ночью был атакован логистический центр Wildberries в Невинномысске. Пострадали пять человек.
Атаки беспилотников, подобные той, что привела к пожару на складе Wildberries в Краснодаре, ранее уже происходили в регионе. Так, в августе 2025 года обломки беспилотника упали на территорию Краснодарского нефтеперерабатывающего завода, вызвав пожар на площади 300 кв. м. В том же месяце в Белореченском районе Краснодарского края фрагменты беспилотников стали причиной возгорания на территории крупного предприятия.
В прошлом, в январе 2024 года, крупный пожар произошел на складе Wildberries в поселке Шушары под Санкт-Петербургом, его тушили более суток, он охватил площадь 70 тыс. кв. м. Тогда к тушению огня также рассматривалась возможность привлечения вертолетов. В результате того инцидента пострадали два человека, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о злоупотреблении полномочиями, потому что склад не был должным образом введен в эксплуатацию.