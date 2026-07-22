Глава Пентагона назвал сумму расходов США на войну против Ирана
Боевые действия против Ирана обошлись США в $37,5 млрд. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет на слушаниях в комитете Сената по ассигнованиям, пишет The New York Times.
Глава Пентагона Пит Хегсет
Фото: Jacquelyn Martin / AP
Как сообщило издание, министр и администрация президента Дональда Трампа запрашивают до $70 млрд в качестве экстренных военных расходов для покрытия издержек иранской кампании, а также для закупки нового оружия и найма персонала. Кроме того, Пентагон запросил $46 млрд на расширение производства вооружений и ускорение поставок боеприпасов, таких как высокоточные бомбы, гиперзвуковые ракеты и системы противодействия беспилотникам.
«Это новый запрос, основанный на новых реалиях мира, в котором мы живем, и мы должны активизироваться, чтобы соответствовать этому моменту», — объяснил господин Хегсет.
При этом демократы в Сенате и некоторые республиканцы выразили сомнения по поводу необходимости выделения новых средств на военные нужды в дополнение к $1,5 трлн, которые Пентагон запросил в предстоящем оборонном бюджете, пишет NYT. В ответ на это Пит Хегсет обвинил администрацию бывшего президента Джо Байдена в расточительстве. По словам министра, «из-за вопиющей халатности и пренебрежения» со стороны администрации господина Байдена такие расходы на ведение боевых действий с Ираном необходимы. Глава Пентагона также заявил о необходимости модернизации вооруженных сил, «поскольку характер войны быстро меняется».
Как правило, модернизация Пентагона финансируется за счет обычного бюджета, а не за счет экстренных дополнительных запросов, подобных тем, о которых заявил господин Хегсет, указывает NYT.
Накануне Дональд Трамп заявил, что не видит смысла возобновлять переговоры с официальными лицами Ирана по урегулированию вооруженного конфликта. До этого политик обратился к нации в телевизионном обращении. Выступление он начал с экономики, заверив, что «у нас все отлично». Господин Трамп также заявил, что в ближайшее время США начнут получать выгоду от военной операции против Ирана.
Подробнее — в материале «Ъ» «Пентагон поставят на счетчик».
Военная операция США против Ирана началась 28 февраля 2026 года и стала развитием давних напряженных отношений между странами. Долгое время США угрожали Ирану ударами за его ядерную программу и поддержку группировок на Ближнем Востоке. Власти Ирана, в свою очередь, обвиняли США в ведении санкционной войны и стремились к региональному лидерству. В ходе конфликта США наносили удары по территории Ирака в рамках операции против Ирана, а также по базам Ирана, его ПВО и командно-контрольным пунктам КСИР.
За время конфликта США понесли значительные потери. По состоянию на май 2026 года, американская армия потеряла около 20% запасов БПЛА MQ-9 Reaper, что эквивалентно почти $1 млрд. Также к июню 2026 года было израсходовано более половины ракет Patriot и свыше 45% высокоточных ударных ракет. К середине июля 2026 года военнослужащим США может потребоваться до четырех лет для восстановления запасов вооружений до довоенного уровня, при условии выделения Конгрессом необходимого финансирования.
Оценки расходов на военную операцию значительно разнятся. Так, по подсчетам экспертов Financial Times, уже к началу апреля 2026 года затраты составили около $30 млрд. При этом исполняющий обязанности ревизора Пентагона Джей Херст 29 апреля 2026 года заявлял о расходах в $25 млрд, а к середине мая эта сумма увеличилась до $29 млрд. Источники CNN, учитывающие восстановление разрушенных объектов, оценивали общую стоимость в $40-50 млрд. Администрация Трампа в начале апреля 2026 года планировала увеличить оборонные расходы с $901 млрд до $1,5 трлн, а также запрашивала дополнительные $80 млрд на покрытие расходов по войне с Ираном.