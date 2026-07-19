Пентагон поставят на счетчик

Республиканцам в Конгрессе США на этой неделе предстоит сложная задача — закрыть дыру в бюджете Пентагона, образовавшуюся из-за войны с Ираном. По оценкам американских СМИ, военному ведомству в ближайшее время потребуется до $100 млрд, иначе уже в этом месяце придется урезать расходы. На этом фоне в Конгрессе растет недовольство иранской кампанией как среди демократов, так и среди республиканцев, которые не торопятся выделять средства на крайне непопулярную операцию. С подробностями — корреспондент “Ъ” в США Екатерина Мур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Пентагона Пит Хегсет

Фото: Jonathan Ernst / Reuters Глава Пентагона Пит Хегсет

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

В ближайшие дни республиканцы в Конгрессе попытаются закрыть дыру в оборонном бюджете США, которая образовалась из-за непредвиденных трат на войну с Ираном. Как отмечает телеканал NBC News, средства нужны срочно, поскольку у Пентагона заканчиваются деньги. Высокопоставленные военные объяснили, что «дефицит возник из-за того, что Пентагон не смог предвидеть стоимость войны и других операций».

Исполняющий обязанности контролера Пентагона Джей Херст на состоявшихся на прошлой неделе слушаниях в Сенате был вынужден признать, что у него нет обновленной оценки стоимости продолжения военной операции против Ирана. В связи с этим он предложил придерживаться озвученных еще в мае $29–31 млрд.

Однако, по данным источников NBC News в Пентагоне, реальные потребности в разы выше — порядка $80–100 млрд с учетом восстановления поврежденных военных баз, восполнения запаса боеприпасов, операционных расходов на авианосцы и флот, а также замены уничтоженной техники.

Еще в начале мая начальник операций ВМС США адмирал Даррил Кодл предупредил законодателей, что, если дополнительные средства не поступят, вооруженные силы столкнутся с финансовыми ограничениями уже к июлю. А в конце июня телеканал Fox News констатировал, что война сильно истощила запасы ключевых систем (Patriot, THAAD, Tomahawk, SM-3 и др.).

На этом фоне администрация Трампа уже несколько месяцев пытается получить у Конгресса дополнительные средства на кампанию против Ирана, однако до полноценного голосования дело до сих пор не доходило.

Лидеры правящей партии в обеих палатах Конгресса опасаются, что любое предложение по финансированию войны будет заблокировано демократами и частью примкнувших к ним республиканцев. Их общими усилиями в июне после многочисленных неудачных попыток была принята резолюция, призывавшая президента либо вывести войска, либо получить разрешение на продолжение войны. И хотя этот документ не имеет законной силы и был проигнорирован Трампом, это дало четкий сигнал администрации США о настроениях в обеих палатах.

Чтобы оперативно обеспечить потребности армии, поддерживающие иранскую кампанию Трампа консерваторы в Палате представителей решили пойти на уловку и одобрить увеличение расходов через так называемую процедуру бюджетной сверки (reconciliation).

В рамках этой инициативы $60 млрд от резолюции общим объемом $95 млрд предлагается направить Пентагону, а остальные — на разведку, помощь американским фермерам, страдающим из-за кризиса в Ормузском проливе, а также на меры по ужесточению избирательного законодательства.

Документ, уже одобренный комитетом по бюджету нижней палаты 16 июля, по замыслу спикера Майка Джонсона должен пройти голосование полным составом Палаты представителей уже на начинающейся неделе. Если его поддержит нижняя палата, это позволит республиканцам обойти демократическое меньшинство в Сенате и провести закон простым большинством, минуя филибастер демократов (тактика обструкции, чтобы обойти ее, необходимо получить 60 голосов, в то время как у республиканцев только 53 голоса в верхней палате).

Ранее демократы продемонстрировали готовность жестко блокировать любые крупные оборонные инициативы администрации США. Так, 14 июля они провалили процедурное голосование по ежегодному оборонному бюджету (NDAA) объемом около $1,15 трлн. За продвижение законопроекта проголосовали 50 сенаторов, против — 46. Лидер демократов Чак Шумер прямо заявил, что не может поддерживать «безрассудство» в Иране.

Но даже такой процедурный маневр не дает полных гарантий, что документ будет принят. Тем более что в Палате представителей и Сенате некоторые республиканцы уже показали готовность отходить от линии партии (резолюция по ограничению полномочий президента в Иране была поддержана в том числе и благодаря республиканцам).

Еще одна проблема для консерваторов — позиция «фискальных ястребов», которые требуют пропорционального сокращения социальных трат, если средства все-таки будут направлены военным. Такой позиции, в частности, придерживается Рон Джонсон, который займет в ключевом комитете по бюджету место скончавшегося сторонника увеличения оборонных трат Линдси Грэма (включен в перечень террористов и экстремистов в РФ). Позиция нового главы комитета может как минимум привести к дополнительному затягиванию прохождения документа.

У проекта могут возникнуть проблемы и с получением большинства в Сенате.

Даже при условии, что вакантное место Грэма оперативно займет выдвинутая губернатором Южной Каролины и поддержанная Трампом сестра законодателя Дарлин Грэм, у республиканцев все равно минус одно кресло из-за болезни бывшего лидера консерваторов Митча Макконнелла. Он традиционно помогал «сшивать» партию.

Таким образом, задача нынешнего лидера большинства в Сенате Джона Тюна заметно усложняется. Из-за «диссидентов» среди республиканцев ему может не хватить голосов даже для поддержки резолюции простым большинством. В связи с этим Пентагону в условиях возобновления военных действий с Ираном придется переходить на режим жесткой экономии.