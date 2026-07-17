Трамп: США скоро получат выгоду от конфликта с Ираном

Президент США Дональд Трамп обратился к нации в телевизионном обращении. Выступление он начал с темы экономики, указав, что «у нас все отлично». Господин Трамп также заявил, что в ближайшее время Соединенные Штаты начнут получать выгоду от военной операции против Ирана.

«Мы одержали победу в Венесуэле. И теперь она взаимодействует с нами ради добычи миллионов и миллионов баррелей нефти. Мы также одерживаем очень крупную победу в Иране, вы очень скоро увидите плоды этих трудов»,— сказал президент США.

Несколько часов назад Центральное командование США заявило о начале новой волны ударов по Ирану. Атаки продолжаются пятую ночь подряд. Иран отвечает запуском ракет и БПЛА по американским военным объектам в странах Ближнего Востока.