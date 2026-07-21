Трамп не видит смысла в переговорах с Ираном в текущих условиях
Президент США Дональд Трамп заявил, что не видит смысла возобновлять переговоры с официальными лицами Ирана по урегулированию вооруженного конфликта.
Дональд Трамп
Фото: Evelyn Hockstein / Reuters
«Пока они не будут готовы провести конструктивную встречу, мы в этом не заинтересованы»,— сказал Дональд Трамп журналистам на встрече с президентом Ливана Жозефом Ауном в Белом доме.
Мирные переговоры между США и Ираном прекратились 8 июля. После Соединенные Штаты возобновили удары по иранской территории. По словам Дональда Трампа, США пока не собираются прекращать бомбардировки.
За несколько дней до заявления Трампа о прекращении переговоров, 30 июня 2026 года, должны были состояться американо-иранские переговоры в Дохе, Катар, запрошенные, по словам Трампа, Ираном. Эти переговоры, как и ранее запланированные на 19 июня в Швейцарии, постоянно откладывались из-за различных разногласий, включая ситуацию вокруг Ливана и военную операцию Израиля против объектов ядерной и оборонной промышленности Ирана. Ранее, 17 июня 2026 года, США и Иран подписали меморандум о прекращении конфликта на Ближнем Востоке, который предполагал 60-дневный период для переговоров о более широком соглашении.