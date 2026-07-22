AP: более 500 американских военных получили ранения в ходе конфликта с Ираном

Количество раненых военнослужащих армии Соединенных Штатов в ходе конфликта с Ираном превысило 500. О этом сообщает журналист Associated Press (AP) Константин Торопин в соцсети X со ссылкой на информированный источник.

«Количество раненых военнослужащих в войне с Ираном выросло до более чем 500 человек, сообщил мне американский чиновник», — подчеркнул он.

По словам господина Торопина, это превышает данные Пентагона, согласно которым ранения получили 482 военнослужащих. Накануне пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл в интервью CBS News сообщил, что за последние две недели в ходе проведения операций США против Ирана ранения различной степени тяжести получили почти 100 американских военных.

20 июля президент США Дональд Трамп пообещал, что Иран «заплатит многократно» за убийство каждого американского военнослужащего. С начала июля США и Иран возобновили вооруженное противостояние. 18 июля Иран ударил по американским объектам в Иордании. При атаке погибли два солдата США, еще один пропал без вести. NYT со ссылкой на источники сообщал, что Пентагон ранее скрыл данные о десятках раненых военнослужащих.