AP: более 500 американских военных получили ранения в ходе конфликта с Ираном
Количество раненых военнослужащих армии Соединенных Штатов в ходе конфликта с Ираном превысило 500. О этом сообщает журналист Associated Press (AP) Константин Торопин в соцсети X со ссылкой на информированный источник.
«Количество раненых военнослужащих в войне с Ираном выросло до более чем 500 человек, сообщил мне американский чиновник», — подчеркнул он.
По словам господина Торопина, это превышает данные Пентагона, согласно которым ранения получили 482 военнослужащих. Накануне пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл в интервью CBS News сообщил, что за последние две недели в ходе проведения операций США против Ирана ранения различной степени тяжести получили почти 100 американских военных.
20 июля президент США Дональд Трамп пообещал, что Иран «заплатит многократно» за убийство каждого американского военнослужащего. С начала июля США и Иран возобновили вооруженное противостояние. 18 июля Иран ударил по американским объектам в Иордании. При атаке погибли два солдата США, еще один пропал без вести. NYT со ссылкой на источники сообщал, что Пентагон ранее скрыл данные о десятках раненых военнослужащих.
Эскалация конфликта между США и Ираном началась 28 февраля 2026 года, когда президент США Дональд Трамп подтвердил участие американских войск в военной операции против Ирана, заявив о «крупномасштабной военной операции» и ударах по иранскому флоту, ракетной промышленности и нескольким городам. Иран ответил ударами по Израилю и американским базам в Персидском заливе. США и Израиль неоднократно обменивались ударами, и, например, только за один день 15 марта Иран заявлял о поражении целей в Тель-Авиве и на американских базах в Ираке и Кувейте, а Белый дом сообщал о потоплении более 65 иранских кораблей и поражении 6 тысяч целей. Отмечается, что еще в начале марта американские военные предупредили президента Трампа, что возможен рост жертв среди американских солдат. США наносили удары по Ирану с моря и с воздуха, целями становились склады ракет и беспилотников, радиолокационные станции, а также военные объекты.
Пентагон публиковал данные о пострадавших в ходе операции американских военнослужащих: так, по данным на 17 марта 2026 года, число раненых составляло 200 человек, из которых 10 получили серьезные травмы, а 180 вернулись в строй. К 10 апреля 2026 года число раненых выросло до 380, при этом 13 военнослужащих погибли. Иранская сторона, в свою очередь, через свои СМИ такие как Tasnim, заявляла о более чем 560 американских военнослужащих, погибших и раненых уже к 3 марта 2026 года. Эти цифры значительно расходятся с официальными данными США. Военнослужащие США, получившие ранения, дислоцировались в Кувейте, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах, Иордании, Бахрейне, Ираке и Израиле.
В ходе конфликта Дональд Трамп говорил, что у него есть различные варианты выхода из конфликта, включая его затягивание или окончание за несколько дней, а также неоднократно предупреждал Иран о масштабных атаках. Причинами вмешательства США в конфликт, по его словам, были «устранение непосредственных угроз» со стороны Тегерана и предотвращение получения Ираном ядерного оружия, что президент назвал «страшной угрозой для каждого американца».